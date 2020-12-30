Стало известно о попытке Ефремова бежать за границу

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, после аварии хотел бежать за границу. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

Как сообщил изданию близкий к делу источник, после ДТП Ефремов якобы хотел сбежать в Латвию, где у него есть недвижимость и вид на жительство. Однако, по утверждению собеседника издания, от этой идеи актера отговорил его адвокат Эльман Пашаев.

Однако сам бывший защитник Ефремова не подтвердил эту теорию, но и не стал опровергать. «Скоро вы сами все узнаете», - сказал он.