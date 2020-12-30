Сенат преодолел вето Трампа: Россия и Турция попадут под санкции

За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты.

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

На прошлой неделе Трамп заблокировал бюджет, одобренный обеими палатами конгресса. Он отказался подписывать документ, назвав его "подарком" России и Китаю.

Основные претензии президента свелись к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.