Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением

Исполнитель роли Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" актер Андрей Мягков а разговоре с "Комсомольской правдой" раскритиковал традицию показывать культовый фильм каждый Новый год.

"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым. Нельзя надоедать зрителю", — сказал он.

Артист подчеркнул, что уважает мнение поклонников, которым нравится пересматривать в канун праздника одни и те же фильмы.

Он также отметил, что сам не пересматривает киноленту каждый год, но процесс съемок до сих пор вспоминает с теплотой.