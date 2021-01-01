Гаджи Алиев о скандальной ситуации с Фирдовси Умудовым: «Мы не имеем права принижать его заслуги»

Натик Гусейнзаде 00:45

Прославленный азербайджанский борец, 3-кратный чемпион мира и чемпион Европы Гаджи Алиев подвел итоги 2020 года, рассказал о том, как рвался на фронт во время Отечественной войны в Карабахе, и коснулся скандальной темы, поднятой в местных СМИ перед Новым годом, - уже не первого отсутствия вице-президента Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудова на собраниях руководства Федерации.

«Начало 2020 года из-за пандемии получилось тяжелым как для Азербайджана, так и для всего мира, - цитирует Гаджи Алиева Report. – Я не принял участия в чемпионате Европы, так как готовился к квалификационным турнирам за право попасть на Олимпиаду в Токио. Но эти соревнования были отменены из-за коронавируса. Данные решения не пошли нам на пользу, так как мы были хорошо подготовлены. В конце года я выступил на индивидуальном Кубке мира в Белграде. Завоевал там бронзу, и это можно считать удачным результатом. Мог выиграть и золото, но из-за того, что около года не участвовал в соревнованиях, пришлось тяжело. Однако победа, которую Азербайджан одержал в конце года в Отечественной войне, важнее моей карьеры и моего здоровья. Весь мир говорит о нашем историческом успехе. Благодаря нашему Верховному главнокомандующему и армии мы освободили наши земли. Я, будучи офицером Государственной пограничной службы, добровольцем записался в ряды Вооруженных сил. Но меня на фронт не отправили. А когда мы с друзьями-спортсменами поехали в зону боевых действий, нас вернули обратно. Но я всегда говорил, что готов отдать жизнь за Родину. Это долг каждого азербайджанца. Преклоняю голову перед нашими шехидами. И теперь мы обязаны позаботиться об их семьях».

В 2021 году Гаджи Алиев рассчитывает в первую очередь пробиться на Олимпиаду, а затем успешно выступить в Токио. По его словам, главному тренеру сборной Азербайджана по вольной борьбе, олимпийскому чемпиону Намику Абдуллаеву сейчас приходится сложно на тренерской работе, так как он долгое время не занимался тренерской деятельностью и вдруг сразу был назначен на пост главного тренера. Под руководством Абдуллаева сборная Азербайджана на Кубке мира в Белграде завоевала лишь две медали – серебро и бронзу. «После того как зарубежные главные тренеры покинули Азербайджан, появилась необходимость в назначении местного специалиста. Лично я успешно выступал и при Фирдовси Умудове, и при Сайпулле Абсаидове. Для меня важнее всего то, чтобы главный тренер полностью отдавался своей работе. Это очень сложная задача. Если вновь говорить о выступлении на Кубке мира, то надо сказать, что 50 процентов нашей команды составляют дагестанцы. Они тренировались в Махачкале, а мы – в Баку. Собраться вместе не получилось. Не было с нами и нашего старшего тренера Зелимхана Гусейнова, который играет очень важную роль. К тому же мы долгое время не тренировались, а подготовку к Кубку мира начали лишь за месяц до старта соревнования. Все это и стало причиной неудачного выступления команды. Лично я в четвертьфинале травмировал ребро. В полуфинале и в схватке за бронзу боролся, преодолевая боль. Хотя в первом поединке смог победить чемпиона мира из России».