Гаджи Алиев о скандальной ситуации с Фирдовси Умудовым: «Мы не имеем права принижать его заслуги»
Прославленный азербайджанский борец, 3-кратный чемпион мира и чемпион Европы Гаджи Алиев подвел итоги 2020 года, рассказал о том, как рвался на фронт во время Отечественной войны в Карабахе, и коснулся скандальной темы, поднятой в местных СМИ перед Новым годом, - уже не первого отсутствия вице-президента Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудова на собраниях руководства Федерации.
«Начало 2020 года из-за пандемии получилось тяжелым как для Азербайджана, так и для всего мира, - цитирует Гаджи Алиева Report. – Я не принял участия в чемпионате Европы, так как готовился к квалификационным турнирам за право попасть на Олимпиаду в Токио. Но эти соревнования были отменены из-за коронавируса. Данные решения не пошли нам на пользу, так как мы были хорошо подготовлены.
В конце года я выступил на индивидуальном Кубке мира в Белграде. Завоевал там бронзу, и это можно считать удачным результатом. Мог выиграть и золото, но из-за того, что около года не участвовал в соревнованиях, пришлось тяжело.
Однако победа, которую Азербайджан одержал в конце года в Отечественной войне, важнее моей карьеры и моего здоровья. Весь мир говорит о нашем историческом успехе. Благодаря нашему Верховному главнокомандующему и армии мы освободили наши земли.
Я, будучи офицером Государственной пограничной службы, добровольцем записался в ряды Вооруженных сил. Но меня на фронт не отправили. А когда мы с друзьями-спортсменами поехали в зону боевых действий, нас вернули обратно. Но я всегда говорил, что готов отдать жизнь за Родину. Это долг каждого азербайджанца. Преклоняю голову перед нашими шехидами. И теперь мы обязаны позаботиться об их семьях».
В 2021 году Гаджи Алиев рассчитывает в первую очередь пробиться на Олимпиаду, а затем успешно выступить в Токио. По его словам, главному тренеру сборной Азербайджана по вольной борьбе, олимпийскому чемпиону Намику Абдуллаеву сейчас приходится сложно на тренерской работе, так как он долгое время не занимался тренерской деятельностью и вдруг сразу был назначен на пост главного тренера. Под руководством Абдуллаева сборная Азербайджана на Кубке мира в Белграде завоевала лишь две медали – серебро и бронзу.
«После того как зарубежные главные тренеры покинули Азербайджан, появилась необходимость в назначении местного специалиста. Лично я успешно выступал и при Фирдовси Умудове, и при Сайпулле Абсаидове. Для меня важнее всего то, чтобы главный тренер полностью отдавался своей работе. Это очень сложная задача.
Если вновь говорить о выступлении на Кубке мира, то надо сказать, что 50 процентов нашей команды составляют дагестанцы. Они тренировались в Махачкале, а мы – в Баку. Собраться вместе не получилось. Не было с нами и нашего старшего тренера Зелимхана Гусейнова, который играет очень важную роль. К тому же мы долгое время не тренировались, а подготовку к Кубку мира начали лишь за месяц до старта соревнования. Все это и стало причиной неудачного выступления команды.
Лично я в четвертьфинале травмировал ребро. В полуфинале и в схватке за бронзу боролся, преодолевая боль. Хотя в первом поединке смог победить чемпиона мира из России».
На днях в ряде СМИ прошла информация о том, что бывший главный тренер сборной Азербайджана, а ныне вице-президент Федерации Фирдовси Умудов почему-то не приглашается на собрания руководящего состава. Сам Умудов подтвердил, что его не уведомляют о проведении заседаний.
По мнению Гаджи Алиева, «Фирдовси Умудов очень многое сделал для азербайджанского спорта и в частности, для борьбы. Мне сложно сказать, почему он не участвует в собраниях руководства Федерации, но мы не имеем права принижать его заслуги. Он остается нашим тренером и всегда помогает нам своими советами».
Стоит напомнить, что именно под руководством Фирдовси Умудова Гаджи Алиев стал 3-кратным чемпионом мира-2017 в Париже. То было очень непростое время для Федерации борьбы Азербайджана, когда она столкнулась с финансовыми проблемами, и во многом благодаря поддержке Умудова борцам удалось преодолеть тот кризис.
А в 2018 году возглавляемая Ф.Умудовым сборная Азербайджана по вольной борьбе добилась сверхуспешного результата на чемпионате Европы-2018, завоевав 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. В том же году Азербайджан удачно выступил на командном Кубке мира в США, где уступил лишь в финале хозяевам соревнования.
В системе сборных Азербайджана Фирдовси Умудов работает с 2005 года. В 2012 году по итогам Олимпиады в Лондоне он был признан лучшим тренером мира.