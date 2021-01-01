Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего обращения

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего телеобращения и прислал гражданам страны новогоднюю открытку с поздравлениями. Ранее он делал так в 2011 году. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

При этом Daily Mail передает, что на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались тысячи людей, чтобы встретить Новый год. Там был организован праздничный фейерверк и концерт. Массовые мероприятия состоялись на фоне официального отсутствия в стране случаев коронавируса.

«От души желаю всем семьям страны дальнейшего расцвета, большого счастья. От всего сердца желаю любимому народу благополучия. И в наступившем году я буду энергичнее бороться за приближение новой эпохи, когда реализуются идеал и чаяние нашего народа», — написал Ким Чен Ын.

Он также передал привет жителям страны и поблагодарил тех, кто верит в партию и поддерживает ее.

В Северной Корее регулярно подчеркивалось, что страна не нуждается во внешней помощи. В стране якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, подозрение на ее наличие якобы наблюдалось только единожды.