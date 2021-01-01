Медик объяснил связь алкоголя и лишнего веса

Алкогольные напитки, особенно крепкие и сладкие, содержат большое количество калорий, что ведет к лишнему весу. Избежать этого можно, если уменьшать количество калорий в принимаемой вместе с алкоголем пище, рассказал главный врач Центра по борьбе с ожирением при Университетской больнице Хельсинки Кирси Пиетиляйнен, его цитирует газета Helsingin Sanomat.

Связь употребления спиртного и набора веса объясняется тем, что алкогольные напитки усиливают аппетит, снижая выработку гормона насыщения. При этом спиртное не приносит чувства сытости, которое приходит с употреблением пищи той же калорийности.

«К сожалению, печень может очень легко преобразовать эти калории в жир. Активное употребление алкоголя приводит к ожирению печени. Чем больше в печени накапливается жира, тем хуже она выдерживает новые порции алкоголя», - отметил медик, добавив, что гораздо важнее уделять внимание количеству употребляемого алкоголя в повседневной жизни, нежели чем в новогодние праздники.