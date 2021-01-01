Эйнулла Фатуллаев 04:46

Азербайджанская оппозиция, проще говоря нацдеки, фронтисты и политический Кощей нашей современности – правда, без сокровищ, но с политической долговечностью – Али Керимли заслуживают одну идиому – ложку дегтя. Но даже темный смолистый перегоночный продукт способен доставить азербайджанскому правительству гораздо больше неудобств, нежели квази-оппозиция, из под ног которой выбиты последние остатки политического ландшафта. Выборы порождают момент истины Полемический дух в баталиях между правительством и оппозицией может доходить до тяжких взаимных обвинений. В странах с многовековой устоявшейся политсистемой, в тех же Штатах либо Британии, взаимные обвинения, причем в подавляющем большинстве беспочвенные, переходят все мыслимые и порой немыслимые грани. Какие только гневные эпитеты и оскорбительные метафоры не звучали из уст мадам Клинтон в адрес парвеню-Трампа? А сам сумасбродный Трамп в борьбе с наступавшим Байденом при каждом удобном случае переступал черту политической этики. Чего стоит одно сравнение нынешнего американского президента с воскресшим трупом?! А как паразитировали на священном праве самовыражения британские оппозиционеры, линчевавшие самобытного Бориса? В борьбе идей и мировоззрений, моделей и путей развития страны, политические страсти покрывают разум непроглядной пеленой. Но затем наступает момент истины. Проигравший политик покидает авансцену. Растворяется в пучине истории. И о нем забывают навсегда. Так принято в странах высокой политической цивилизации. Традиция политических качелей и сменяемости власти становится неотъемлемой частью культуры и в странах с высоким индексом дистанции власти. На примере, Ирана, Турции, Пакистана и многих других стран Востока, не воспринявших западную модель демократии, сформировалась своя самобытная конвертируемая система политических альтернатив. Эти страны, как и многие другие нелиберальные, но демократические государства Большого Востока, несмотря на отчуждение от западной политической культуры, считаются странами избравшими народовластие, как систему управления государством.

Азербайджанская оппозиция, как и правительство Пашиняна… Но вернемся к Азербайджану. В чем за последние четверть века представители азербайджанского политического декадентства (эти социальные группы нельзя назвать структурированной оппозицией) обвиняли азербайджанскую власть? Оппозиция обвиняла власть в несменяемости и неспособности решения Карабахской проблемы. Оппозиция в силу своей малообразованности, дилетантизма и поверхностного анализа проблем мировой и региональной политики, выдавала ситуацию в Азербайджане в форме классического антагонизма правящей элиты и протестного общества. При этом главным аргументом авангарда политдекадентства была именно несменяемость азербайджанской власти. Однако, все доводы о нахождении во власти на протяжении десятилетий таких маститых политиков, как Нетанияху, Меркель, Эрдоган, Орбан и многих других вызывали ожесточенные прения о форме правления. Что показал кризис управления в Армении в период второй карабахской войны, и системный сбой в Грузии в период жесткой конфронтации с Россией? А также паралич власти в Украине, которая после горьких уроков безвластия была вынуждена реставрировать сильную президентскую власть? Неустойчивость и хрупкость парламентской формы правления в странах, которым угрожает внешняя или внутренняя дестабилизация. Азербайджан, как и Турция, Россия, некоторые страны Восточной Европы в период конституционных реформ при правлении Гейдара Алиев избрал сильный институт президентского правления. Забежим вперед, оговорившись, что именно сильная президентская власть уберегла страну от политического коллапса и опасности перманентной дестабилизации. Но азербайджанские оппозиционеры выдавали сильную президентскую власть за насажденный безальтернативный авторитаризм. Находились и такие делибаши, проводившие аналогии с самыми реакционными диктатурами. При авторитарной форме правления народ, нареченный избирателем, лишается права на альтернативу. С 2003 года на протяжении 17 лет азербайджанская оппозиция боролась за власть в условиях широкого политического плюрализма, хотя упустила несколько шансов прихода к власти. В конечном счете народ отдавал свои голоса Ильхаму Алиеву и действующей власти. Оппозиция, как и сегодня проигравший Трамп, сетовала на фальсификации и потасовки на выборах. Но кто отнимал право у оппозиции на выражение протеста? Если митинги в Тбилиси, Ереване, Киеве и даже Бишкеке собирали сотни тысяч и миллионы людей, то самым крупным успехом оппозиции за 17 лет правления Ильхама Алиева стал оппозиционный митинг, собравший не более 10-тысячной разношерстной толпы (включая несколько тысяч агентов тайной полиции и закамуфлированных сторонников властей). Начиная с 2005 года оппозиция игнорировала все выборы на плюралистической основе, бойкотируя важнейший процесс, который и смог бы обеспечить сменяемость ветвей власти. На протяжении всего периода правления Ильхам Алиев обладал неоспоримым высочайшим вотумом доверия избирателя и гражданина. А оппозиция противопоставляла власти низкопробную однородную сетевую полемику и бесконечные, но тщетные попытки расшатывания внутриполитической ситуации. А все аргументы власти о намерении и необходимости мобилизации всех сил и ресурсов на разрешение главнейшей проблемы – территориальных притязаний Армении наталкивались на ошибочные суждения о конъюнктуре мирового порядка.

Оппозиция, как и правительство Пашиняна, допустила историческую ошибку, полностью исключив вариант силового разрешения карабахского конфликта. Оппозиция не допускала варианта войны в Карабахе, поскольку считала, что боевые действия примут затяжной характер. Что было бы чревато риском внутриполитической дестабилизации. Оппозиция была бы рада этому сценарию. Но не допускала его, исходя из прагматических соображений власть предержащих. Блицкриг азербайджанской армии в свете безмолвного нейтралитета России, допустившей освобождения исторической столицы Карабаха – Шуши, стал самым неожиданным и суровым сценарием для оппозиции. Это стало не только историческим поражением армянских властей, но и всего наследия фронтистского эльчибеизма. Гимн Цветного Интернационала Оппозиционная фронда рассчитывала на совершенно иное стечение обстоятельств. Противники Ильхама Алиева, как и правительство Пашиняна, лелеяли надежду на имитацию бесконечных безрезультатных переговоров в рамках Минского формата. И внешнеполитическим ориентиром для рьяных пособников тихого поглощения Карабаха Арменией, была не союзническая самодостаточная Турция, которая под предводительством Эрдогана вернулась к своей искомой самобытной исторической роли на Востоке, а Запад – вдохновитель карабахского сепаратизма, подтачивавший устои системной стабильности в Азербайджане с первого дня правления Ильхама Алиева. Если Ильхам Алиев в судьбоносные и решающие для правительства Эрдогана времена, будь то мятеж подпитываемых Западом цветных сил в Гези или военный путч гюленистов, выражал полное единодушие с турецким правительством, то азербайджанская оппозиция ратовала за скорейшее падение нынешнего турецкого президента, воспевая аллилуйю прозападным силам в Турции.

Слепое прозападничество бросило в конце концов Керимли в объятия самого Пашиняна. После цветной революции в Армении именно Али Керимли – одним из первых в Азербайджане выступил с громким обращением к властям о недопустимости возобновления военных действий в Карабахе. Керимли так и сказал, что азербайджанские власти поступят аморально, если подыграют российским интересам, помешают делу революции и воспользуются ситуацией. Оставалось добавить: воспользуются ситуацией в интересах азербайджанского народа! Парадоксально, но власти проявили беспрецедентную сдержанность к заявлению Керимли. Лидер фронтистов продолжал политику национал-предательства, в духе нового соросовского толкования ветхой ленинской аксиомы о «превращении войны империалистической в войну классовую». То есть Али Керимли чувствовал большую духовную близость с Пашиняном, нежели с властью собственной страны, которой угрожал воинственной риторикой, исходя из интересов победы революционного дела армянского народа. С 2018 года, с первых дней армянского революции, не задумавшись об эволюции и трагическом будущем еще одной цветной революции в свете красноречивых примеров деградации украинского Майдана, разложения государственных институтов в Киргизии и становления комичного квазигосударства в Молдове, Али Керимли превратился в главного пропагандиста армянской революции любви в Азербайджане. «В Армении установилась народная власть. И эта власть в корне изменила реноме этого государства в мире. Ожидается активизация переговорного процесса в Карабахе. И Азербайджан, как авторитарная страна, столкнется с большим давлением западного сообщества, что в итоге приведет к компромиссному решению карабахской проблемы в пользу Армении». Это небольшой отрывок из позорного заявления Али Керимли от 2018 года сразу же после становления охлократии Пашиняна. Человеку, претендовавшему на высшую власть в стране, пришлось прожить еще два года, чтобы убедиться в собственной несостоятельности, необразованности и в неспособности анализировать ситуацию даже в южной части маленького Кавказа.

Конечно же, охлократия Пашиняна не стала народной властью, более того, по мнению абсолютного большинства политических сил Армении выродилась в систему тривиального авторитаризма. Азербайджан же, воспользовавшись дарованной международным правом прерогативой на самооборону, начал контрнаступательную операцию, поверг оккупационные войска, освободил семь прилегающих районов, а также историческую столицу Карабаха – Шушу, обеспечив равнинный Карабах «зоной безопасности» – Гадрутом, а еще добился демаркации границ с Арменией, установленных в период СССР. Фактически, Ильхам Алиев за 44 дня совершил фантастический рывок, восстановив статус-кво 1988 года, периода начала обострения нагорно-карабахского конфликта. Все армяне в один голос о победе Азербайджана, кроме Али Керимли Как должен был поступить достойный противник? Как повел бы себя человек с самоуважением, не потерявший чувства достоинства, долга и ответственности? Керимли обязан был принести извинения президенту, обществу и даже малочисленным сторонникам, признать свой провал, аналитическую неспособность, неумение выступать с адекватными оценками политической ситуации и честно уйти из общественной жизни. В реальной политике его давно нет. Ильхам Алиев воплотил в жизнь мечту нескольких поколений азербайджанцев, в частности плеяды политиков эры 1988-го года, основавших Народный Фронт Азербайджана из-за неспособности тогдашнего партийно-государственного аппарата встать на страже азербайджанских интересов в Карабахе. Ни одна политическая сила, включая НФА, не декларировала и не рассчитывала на депортацию армянского населения из Карабаха и захват Степанакерта (Ханкенди). Речь шла о защите интересов азербайджанского населения и установлении госсуверенитета Азербайджана в мятежной НКАО. И.Алиев полностью реализовал мечты и чаяния азербайджанцев. Более того, президент добился изменения позорных результатов проигранной НФА первой карабахской войны. Азербайджан освободил все территории, утерянные с началом войны в 1992 году.

Что касается Ханкенди и трех других районов, в которых проживало преобладающее армянское население, то контроль над этими районами был потерян в 1989 году после введения института особого управления Вольского. Правда, затем институт упразднили, но создали Оргкомитет "наместника Центра" Виктора Поляничко, занявшего кресло бывшего главы Областного комитета. Это было единственное контролируемое центральной властью здание в Степанакерте, в которое перманентно залетали снаряды из гранатомётов. Фантастическая победа Азербайджана и Ильхама Алиева – а с 10 ноября для каждого азербайджанца это тождественные и неразрывные имена нарицательные – вызвала затяжной, углубляющийся с каждым днем политический кризис в Армении. Вот они результаты канонизированной Керимли соросовской революции – охлос отделился от кратии, вторгся и разгромил кабинет лидера революции, а в самого Пашиняна с разных углов изредка летят предметы второй необходимости. Вся Армения, начиная от мудрого Левона Тер-Петросяна до тупицы Гагика Царукяна, от высокообразованного Жерайра Липаридяна до умницы Александра Искандаряна, от пророссийского Вазгена Манукяна до западного Спюрка в унисон заявляют о триумфальной победе Азербайджана и историческом поражении Армении. И только Али Керимли в своей сетевой автономии заговорил о… поражении Азербайджана. Да-да, анализируя и подводя итоги славной Отечественной войны, лидер оппозиции изгаляется во фразеологизмах, убеждая свою аудиторию – разноплеменную гопоту в пирровой победе Азербайджана. Керимли отравляет вкус народной победы, добавляя пузырьки сладчайшего яда. Оппозиционер с пятнами прыщей на моложавом лице (вспоминается бессмертная фраза Анны Карениной: «Почему же я не замечала раньше его омерзительных ушей!») убеждает общественное мнение в том, что Азербайджан потерпел поражение, поскольку не сумел вырезать армянское население в нагорной части Карабаха и водрузить флаг победы в Ханкенди.

А в своем новогоднем обращении на фейсбуке Керимли признал победу азербайджанской армии. Только вот Ильхам Алиев не смог закрепить военный успех политической победы. Керимли изобразил все таким образом, что какая-то самостоятельная армия восстала и бросилась в наступление, освободив Карабах. А вот азербайджанский президент сделал все для того, чтобы помешать окончательной победе. И сорвал успех этой армии. Представляете, какую ахинею нес политик, причем с высокопарным пафосом, за которым скрывались гнусность и подлость! Дескать армию в бой вел не главнокомандующий Вооруженными силами – президент И.Алиев, а сам оппозиционер Али Керимли. И вот напасть какая, в кульминационный момент, когда Керимли вместе с солдатами и офицерами был близок к победе, Ильхам Алиев не позволил Народному Фронту водрузить знамя победы в Ханкенди. Ужасающее зрелище! Али Керимли знает, но молчит Знает ли Али Керимли, что с 1997 года, после вынужденной отставки Тер-Петросяна, все последующие правительства Армении отказывались даже обсуждать вопрос возвращения Азербайджану двух оккупированных районов – Лачина и Кельбаджара, настаивая на их исключительной значимости в качестве соединяющих Нагорный Карабах с Арменией коридоров-транспортный артерий?! Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что с 1988 года ни один правительственный чиновник, а спустя год с 1989 года и простой азербайджанец под угрозой жизни не мог посетить Степанакерт и Гадрут? Осенью 1991 году в рамках Железноводского процесса президент Аяз Муталибов рискнул в сопровождении Ельцина и Назарбаева войти в Степанакерт, однако чудом остался жив. А министр внутренних дел Магомед Асадов стал последним силовиком, заехавшим в Аскеран в сопровождении большой вооруженной охраны. Знает, но молчит.

Знает ли Али Керимли, что именно российские войска в первой половине 1991 года провели спецоперацию «Кольцо», осуществив зачистку Шаумяновского и Геташенского районов от армянских боевиков? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что своим успешным прорывом в Мардакерт летом 1992 года правительство НФА было обязано российским военным специалистам? Экс-министр обороны и друг Павела Грачова - Рагим Газиев знает и не молчит. А вот Керимли знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что в 2021 году Армения планировала перенести столицу Нагорного Карабаха в Шушу и завершить процесс заселения духовной столицы Азербайджана? И возвращение города под контроль Азербайджана не выносилось в повестку дня международных посредников в рамках СБСЕ (ОБСЕ) с 1992 года? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что западные посредники с 1992 года настаивали на создании в Карабахе после проведения референдума среди армянского населения, 30-километрового Лачинского коридора, что означало механическое отторжение Лачинского района от Азербайджана? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что Азербайджану приходилось мечтать лишь о деоккупации 5 равнинных районов, но с условием проведения референдума в Карабахе спустя 5 лет после подписания Большого политического соглашения? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что в рамках переговорного процесса с 1992 года вопрос возвращения азербайджанских территорий на приграничной полосе с Арменией не рассматривался в привязке к карабахскому урегулированию? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что именно под воздействием госсекретаря Керри и замгоссекретаря Нуланд, которые открыто угрожали экс-министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову, Азербайджан был вынужден приостановить контрнаступление в период апрельской войны? Знает, но молчит.

Знает ли Али Керимли, что Азербайджан мог бы столкнуться с косовским сценарием, о котором открыто заявил президент Трамп в период войны, если бы вторгся в города и села компактного проживания армянского населения? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что в отличие от Запада, Россия однозначно признала территориальную целостность Азербайджана, включая нагорную часть Карабаха и Ханкенди, и ввела миротворческие силы, как стабилизирующий гарант прочного и системного мира? Знает ли Али Керимли, что президент России объявил карабахский конфликт завершенным в пределах территориальной целостности Азербайджана? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что в условиях современного миропорядка ни одна из ведущих держав не позволила бы Азербайджану до подписания окончательного мирного соглашения предпринять какие-то действия в районах компактного проживания армянского населения? Знает, но молчит. Знает ли Али Керимли, что Армения была готова рассмотреть вопрос открытия дорожного коридора из Зангезура в Нахчыван лишь в случае перехода Лачинского коридора под юрисдикцию Еревана? Знает, но молчит. Как можно идти против этой очевидной реальности, бессовестным образом принижая роль президента Ильхама Алиева в победе, подвергая сомнениям его величайший исторический успех, наводя тень на победу азербайджанской армии? Керимли изо всех сил пытается принизить историческую значимость победы в Отечественной войне, концентрируя общественное внимание на присутствии российских миротворческих сил. Под антироссийской риторикой Керимли скрывается малоприятная для нацдеков истина – именно Россия с Турцией выступили гарантом неприкосновенности нового статус-кво, объявив о конечной цели – интеграции районов компактного проживания армян в Азербайджан.