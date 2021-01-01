Мадуро заявил, что его противники ищут поддержки Байдена

Венесуэльские оппозиционеры ищут лоббистов в США, которые будут продвигать их интересы в администрации избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Такое заявление в эфире телеканала Venezolana de Television сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он отметил, что в США есть много лобби.

»Леопольдо Лопес (оппозиционер) нанимает в Вашингтоне две компании, близкие к Демократической партии, чтобы они теперь могли начать лоббировать экстремистов Венесуэлы при новом правительстве Байдена», — сказал Мадуро.

Политик также надеется, что с уходом президента США Дональда Трампа закончится «пагубная и экстремистская политика» в отношении Боливарианской республики.