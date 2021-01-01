Вандалы напали на дом Нэнси Пелоси

Дом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско разрисовали граффити, облили бутафорской кровью и подкинули ей под дверь свиную голову. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что вандалы напали на дом в новогоднюю ночь. На двери ее гаража написали «2 тысячи долларов (перечеркнуто)», «Отмените аренду» и «Мы хотим всего». Под дверь налили полосу поддельной крови и положили на нее голову свиньи. Полиция сделала фото места преступления, однако о задержаниях пока не сообщается.

29 декабря Конгресс США одобрил законопроект о разовой финансовой помощи всем американцам. Размер выплат составил 2000 долларов. Ранее сумма составляла 600 долларов. При этом на каждого ребенка дополнительно будет выделено по 600 долларов вместе 300 прежде.