Разведка США: Иран повысил боеготовность вооруженных сил

Разведывательные службы США полагают, что Иран за последние двое суток повысил уровень боеготовности части морских сил. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в пятницу на сайте телеканала CNN.

По версии его источника из числа официальных лиц США, "разведывательные данные свидетельствуют о том, что за последние 48 часов был повышен уровень боеготовности некоторых морских сил Ирана в районе Персидского залива". Как отмечает CNN, ранее на этой неделе источник в военном ведомстве сообщил, что Иран якобы "перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности".

В среду американский телеканал Fox News привел данные, согласно которым разведслужбы США полагают, что Тегеран, возможно, планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке в связи с тем, что около года назад был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. По версии его источников, Иран "хочет отомстить за это убийство".

Как отмечал Fox News, из-за этого Вашингтон перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что американская сторона "готова ответить на любую агрессию" в регионе, направленную против американских граждан или интересов. Ранее в этом месяце атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив.