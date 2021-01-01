Россия сократила добычу нефти

В декабре 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России сократилась до 42,46 млн тонн. Это на 11% меньше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК. В целом за 2020 год добыча нефти в стране снизилась до 512,68 млн тонн, что на 8,6% ниже объемов за 2019-й. Минэнерго прогнозировало снижение добычи нефти за год до 514 млн тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, за 2020 год экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья уменьшился на 11,8% по сравнению с 2019 годом, до 219,16 млн тонн. Среднесуточный объем экспорта составил 4,39 млн баррелей.

Объем добычи газа за прошедший год снизился на 6,2%, до 692,33 млрд куб. м. За декабрь было произведено 66,28 млрд куб. м газа, что 1,6% ниже того же месяца 2019 года.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что для восстановления добычи в России оптимальна цена нефти $45–55 за баррель. ОПЕК в декабре снизила прогноз добычи жидких углеводородов в РФ в 2021 году до 10,24 млн б/с.