WhatsApp установил исторический рекорд

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру в канун празднования Нового года установили исторический рекорд по количеству совершенных звонков. О новом достижении стало известно из пресс-релиза, опубликованного компанией Facebook.

По данным компании, пользователи совершили более 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков. Сотрудники Facebook отметили, что обычно в предпраздничный период сервисы загружены. При этом такой показатель стал самым высоким, который когда-либо фиксировал WhatsApp.

Аналитики пояснили, что популярность чатов связана с пандемией коронавируса, когда люди, несмотря на социальную дистанцию, должны были оставаться на связи. Менеджер Facebook Кейтлин Бэнфорд (Caitlin Banford) рассказала, что тенденция появилась в марте 2020 года. Перед праздниками технические специалисты организовали команды, которые поддерживали связь и были готовы решить любую проблему, чтобы «мир мог звонить в 2021 году».

В декабре 2020 года пользователей WhatsApp предупредили о том, что 1 января 2021 года с мессенджером могут начаться проблемы. Речь шла о некоторых моделях устройств, включая iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S. Специалисты посоветовали владельцам обновить программное обеспечение.