В Баку будет без осадков

Обнародован прогноз погоды на 3 января. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами изморось. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 1-4 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.