Санкции США раскрепостили Турцию: Анкара начинает производство суверенного ВПК актуальный комментарий
Преодолев вето президента Дональда Трампа, Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, предусматривающий санкции против Турции и России.
Как сообщают СМИ, оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.
Санта-Клаусы из Сената не поскупились на «подарок в рождественские носки» Анкаре и Москве. Ну а заодно – и Дональду Трампу, указав его место в политических раскладах Вашингтона даже для вчерашних однопартийцев. Новый политический год в США вступает в свои права, эпоху Трампа сменяет эпоха Байдена, коронагод уступает место году санкций.
Именно они и станут основным методом общения новой администрации Белого дома с внешним миром, поскольку другого языка у пришедших к власти представителей Демократической партии пока попросту нет. Время сколь масштабных, столь и противоречивых инициатив Трампа – процесс нормализации отношений арабского мира с Израилем, переговоры с Талибаном и тому подобное – уходит.
Уступая место времени мелких и подковерных интриг, «точечных санкций» и прочей суеты, имитирующей бурную деятельность Байдена и его команды на международной арене, в основе которой – полное отсутствие стратегии и подходы из того времени, когда мир был совершенно иным.
Столь любимый американским истеблишментом «разговор с позиции силы» был в чем-то уместен еще совсем недавно, при Бараке Обаме, хотя уже тогда он давал системные сбои. А сейчас и вовсе может использоваться только выборочно. И уж точно – не в отношениях с Анкарой.
И если Сенат США рассматривает санкции против Турции как меры ограничения – то турецкое руководство использует ассиметричный ответ на них, рассматривая действия Вашингтона как новое окно возможностей. В первую очередь – как возможность полностью преодолеть зависимость страны от внешних поставок вооружений, то самое импортозамещение в сфере военно-промышленного комплекса, которое дает стране, его достигшей, значительные преимущества во военно-политической и международной сферах.
Так, на днях стало известно, что ВПК страны озаботилась срочной реанимацией старых проектов. Так, 28 декабря 2020 года председатель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир сообщил о разработке малогабаритной 324-мм торпеды для нужд турецких военно-морских сил.
Как сообщают специалисты, новая торпеда призвана заменить произведенные в США малогабаритные противолодочные MK46 и MK54 стандартного для НАТО калибра 324 мм, которые предназначены для применения на глубине до 450 м. В перспективе Orka может составить конкуренцию как американскому вооружению, так и боевым снарядам производства итальянской Leonardo и шведской SAAB. В итоге, после завершения программы по производству малогабаритных торпед Турция получит современный боевой флот, оснащенный продукцией суверенного ВПК.
Твердая политическая воля руководства страны и патриотическая позиция элит – отличное средство противостояния санкциям, как показывает история вопроса. Тем более что сами по себе санкции – далеко не «идеальное оружие» в нынешних условиях, когда вчера еще «консолидированный Запад» не так уж и консолидирован.
История с F-35, когда Анкару откровенно и мошеннически «кинули», получила неожиданное продолжение. Вот что на днях заявил посол Великобритании в Анкаре Доминик Чилкотт о совместной программе Лондона и Турции по созданию истребителей пятого поколения TF-X в интервью телеканалу TRT World: «Мы начали работать над проектом три года назад. Первая фаза проект-дизайн прошла успешно. Турецкая сторона довольна.
Вторая фаза - вопрос создания прототипа. Этот вопрос будет решен в конце следующего года-начале 2022 года. Также важнейший вопрос заключается в проектировании двигателя. Мы надеемся, что его будет проектировать Rolls-Royce. До сих пор этот вопрос не был решен. Что вызывает разочарование. Но мы уверены, что именно с этим двигателем турецкий истребитель пятого поколения сможет раскрыть свой потенциал».
Мечта Байдена – восстановление системообразующей роли США в мире, когда Вашингтон является и разработчиком, и архитектором, и прорабом мирового порядка – на сегодняшний день попросту нереальна. И следование за этой мечтой как за синей птицей чревато новыми конфликтами, в ходе которых в мире будут возникать новые коалиции, оспаривающие лидерство США. Так что, скукой в наступившем году международная повестка отличаться не будет…