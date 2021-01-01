Как сообщают СМИ , оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Преодолев вето президента Дональда Трампа, Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, предусматривающий санкции против Турции и России.

Санта-Клаусы из Сената не поскупились на «подарок в рождественские носки» Анкаре и Москве. Ну а заодно – и Дональду Трампу, указав его место в политических раскладах Вашингтона даже для вчерашних однопартийцев. Новый политический год в США вступает в свои права, эпоху Трампа сменяет эпоха Байдена, коронагод уступает место году санкций.

Именно они и станут основным методом общения новой администрации Белого дома с внешним миром, поскольку другого языка у пришедших к власти представителей Демократической партии пока попросту нет. Время сколь масштабных, столь и противоречивых инициатив Трампа – процесс нормализации отношений арабского мира с Израилем, переговоры с Талибаном и тому подобное – уходит.

Уступая место времени мелких и подковерных интриг, «точечных санкций» и прочей суеты, имитирующей бурную деятельность Байдена и его команды на международной арене, в основе которой – полное отсутствие стратегии и подходы из того времени, когда мир был совершенно иным.

Столь любимый американским истеблишментом «разговор с позиции силы» был в чем-то уместен еще совсем недавно, при Бараке Обаме, хотя уже тогда он давал системные сбои. А сейчас и вовсе может использоваться только выборочно. И уж точно – не в отношениях с Анкарой.

И если Сенат США рассматривает санкции против Турции как меры ограничения – то турецкое руководство использует ассиметричный ответ на них, рассматривая действия Вашингтона как новое окно возможностей. В первую очередь – как возможность полностью преодолеть зависимость страны от внешних поставок вооружений, то самое импортозамещение в сфере военно-промышленного комплекса, которое дает стране, его достигшей, значительные преимущества во военно-политической и международной сферах.

Так, на днях стало известно, что ВПК страны озаботилась срочной реанимацией старых проектов. Так, 28 декабря 2020 года председатель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир сообщил о разработке малогабаритной 324-мм торпеды для нужд турецких военно-морских сил.

Как сообщают специалисты, новая торпеда призвана заменить произведенные в США малогабаритные противолодочные MK46 и MK54 стандартного для НАТО калибра 324 мм, которые предназначены для применения на глубине до 450 м. В перспективе Orka может составить конкуренцию как американскому вооружению, так и боевым снарядам производства итальянской Leonardo и шведской SAAB. В итоге, после завершения программы по производству малогабаритных торпед Турция получит современный боевой флот, оснащенный продукцией суверенного ВПК.