В Физули нашли тела еще 7 армянских солдат
В результате поисковых работ накануне в Физули обнаружены тела 7 армянских военнослужащих, сообщает «Новости Армения».
По сей день в общей сложности обнаружены тела 1145 армянских военнослужащих.
В результате поисковых работ накануне в Физули обнаружены тела 7 армянских военнослужащих, сообщает «Новости Армения».
По сей день в общей сложности обнаружены тела 1145 армянских военнослужащих.
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