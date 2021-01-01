В Физули нашли тела еще 7 армянских солдат

В результате поисковых работ накануне в Физули обнаружены тела 7 армянских военнослужащих, сообщает «Новости Армения».

По сей день в общей сложности обнаружены тела 1145 армянских военнослужащих.