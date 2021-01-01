Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине обновлено
Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы в ответ на запрос haqqin.az подтвердил информацию о гибели азербайджанского военнослужащего при подрыве мины.
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Военнослужащий Азербайджанской армии Васиф Узеир оглы Магеррамов погиб при взрыве мины в Губадлинском районе, сообщает "Кавказский узел".
Инцидент произошёл 1 января в Губадлинском районе на высоте Гантепе.
В результате взрыва мины погиб военнослужащий Азербайджанской армии Васиф Узеир оглы Магеррамов.