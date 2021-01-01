Умер драматург и сценарист Олег Данилов
На 72-м году жизни умер драматург и сценарист Олег Данилов. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на режиссера Дмитрия Астрахана.
Отмечается, что Данилов скончался в пятницу, 1 января.
Астрахан назвал сценариста удивительным и большим художником, который «поразительно чувствовал время, о чем люди хотят говорить думать, чувствовать, сопереживать» и умел это преподносить в легкой форме.
Режиссер также добавил, что Данилов много помогал молодым авторам, однако никогда не желал афишировать свой вклад в их работу.