На 72-м году жизни умер драматург и сценарист Олег Данилов. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на режиссера Дмитрия Астрахана.

Отмечается, что Данилов скончался в пятницу, 1 января.

Астрахан назвал сценариста удивительным и большим художником, который «поразительно чувствовал время, о чем люди хотят говорить думать, чувствовать, сопереживать» и умел это преподносить в легкой форме.

Режиссер также добавил, что Данилов много помогал молодым авторам, однако никогда не желал афишировать свой вклад в их работу.