Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:11

Новый год, как говорится, и в Африке Новый год. Всеобщий праздник, который отмечают во всем мире - нарядные елки и Дед Мороз прочно проникли даже в страны, где живых елок никогда не видели, а что значит «мороз» знают только из кино и ТВ. С разной степенью размаха этот день отмечают везде. Привычка целых наций праздновать совершенно незначительный для человека факт завершения очередного цикла оборота планеты вокруг Солнца уже так укоренилась, что никто даже не спрашивает - зачем, с какого перепугу мы отмечаем этот день? Отмечаем и все тут.

Но, пожалуй, на постсоветском пространстве этот праздник занимает особое место. Было ли это связано с официальной пропагандой или стремлением граждан найти отдушину от серой и унылой повседневности, а может, и то и другое вместе – но факт, что в СССР, а теперь по инерции и в бывшем СССР Новый год празднуют с особым неистовством и самопожертвованием. Вероятно, это все-таки связано с тем, что в совке Новый год был единственным официальным праздником, который в то же время был и народным. Единственное событие, где официоз и чаяния масс совпадали, отчего и получалось грандиозное, всеобщее помешательство. Государство было заинтересовано, чтобы у людей, замордованных системой и повязанных кучей совершенно бессмысленных запретов, была возможность хотя бы раз в году оторваться без угрызений совести и вездесущего глаза парткома. Народ, в свою очередь, жаждал праздника, который бы позволил хотя бы раз в год уйти от черно-белой реальности. К тому же как для власти, так и для народа это был единственный настоящий праздник. Бедным советским людям ведь, по сути, даже отмечать особенно было нечего – все официальные праздники были скучными до помрачения, и у широких народных масс в лучшем случае вызывали лишь полное равнодушие. Ну действительно, не праздновать же 1 мая. Много вы по жизни встретили людей, которые от души напивались во славу солидарности трудящихся во всем мире? Какая к черту солидарность, какое там «Поменяли хулигана на Луиса Корвалана»… Или кто в здравом уме и трезвой памяти мог бы плясать на улицах в день победы Великой октябрьской революции? Конечно, есть еще 9 мая, но в качества бравурно-танцевально-выпивательного праздника он укрепился только в современной России, в СССР он воспринимался совсем иначе. Значит, из всего разноцветья серых советских праздников оставался он один, настоящий и без партийной окраски – день, когда планета в 4-миллиардный раз облетела вокруг Солнца…

СССР развалился, а привычка осталась. Последние дни декабря и первые дня января в постСССР жизнь превращается в смертельную гонку за тортами, индейкой, свежей курятиной и прочими яствами. Народ часами торчит в автомобильных пробках, стремясь попасть в торговый центр или на рынок, с перекошенными от перенапряжения лицами бегает по торговым рядам, сметая все на своем пути. В канун Нового года народ покупает все подряд с особым остервенением, так, словно завтрашнее утро больше не наступит, сегодня – последний вечер жизни на планете, и надо как-нибудь успеть сделать то, что не успел за всю жизнь, то есть наесться и напиться до краев. Все как заведенные: «С Новым годом, с Новым годом»… Можно подумать, для вас в этом году что-то изменится и следующий новый год вы будете лучше, чище, здоровее, и богаче чем сейчас. Увы, в следующий новогодний праздник будет то же самое, что и в этот – большинство из вас, со своими убогими зарплатенками будут как заведенные машины бегать по рынкам и торговым центрам, и лихорадочно поздравлять друг друга с великим днем только потому, что так надо, так принято. Во вселенной все двигается с удивительной точностью, с соблюдением всех законов природы, миллиарды лет, изо дня в день. Какое вы имеете отношение к этому великому празднику вселенской инженерии? Какова ваша заслуга в том, что планета вот уже 4 с лишним миллиарда лет исправно вращается вокруг светила? Так было за миллиарды лет до вас, так будет и миллиарды лет после вас. А потом Солнце превратится в умирающего красного гиганта, и испепелит Землю… Но к вам это не будет иметь ровным счетом никакого отношения.

Вот только не надо про «как новый год встретишь, таким он и будет». Каждый новый год миллионы нищебродов закатывают пиры на сотни баксов, в надежде, что год принесет долгожданные изменения, но через 12 месяцев опять бегают с набедренными повязками у ритуального костра, будучи ровно такими же нищебродами… Да и потом, что значит «хорошо встретить»? Задохнуться в автомобильной пробке, потерять 10 кг в беготне по рынкам, потом заживо изжариться на кухне, а после всего целые сутки наводить в доме элементарный порядок? Это мы называем «хорошо встретить»? Вот честное слово, когда смотришь на измученные и истерзанные лица празднующих – по правде говоря, и поздравлять их как-то неловко. Им скорее посочувствовать надо… Впрочем, не будем грешить на своих настоящих и бывших соотечественников – привычка безумно отмечать коллективные праздники, которые, по сути, не имеют смысла, есть во многих странах. Если у нас время общинного умопомрачения - Новый год, то в Европе и Северной Америке - это рождество, что еще менее рационально. Согласитесь, праздновать день рождения предположительно сына божьего в странах победившего атеизма – это несколько странно. Например, в Чехии на рождественские подарки народ тратит в среднем по 300 долларов - и это при том, что почти 90% граждан страны официально атеисты.