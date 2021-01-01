Лолита тайно вышла замуж в шестой раз

Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж. Такое заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на НТВ, передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что артистку в маске не узнали члены жюри, поскольку она похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась.

«Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку.

Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.