Смертную казнь официально отменили в Казахстане

В Казахстане официально отменили смертную казнь, передает Today.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", - говорится на сайте.

В 2003 году в республике был введен мораторий на смертную казнь. По решению Главы государства Казахстан присоединился к международному пакту, способствующему отказу от смертной казни.