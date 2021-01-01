В Баку горит ресторан фото
В Баку на ул. Алияра Алиева горит ресторан, сообщают пользователи соцсетей.
На место происшествия привлечены пожарные бригады МЧС.
Работы по тушению продолжаются.
В Баку на ул. Алияра Алиева горит ресторан, сообщают пользователи соцсетей.
На место происшествия привлечены пожарные бригады МЧС.
Работы по тушению продолжаются.
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