Эстония предъявила территориальные претензии России

Заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией является действующим, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат республике. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, передает «Интерфакс».

В своем новогоднем поздравлении он напомнил, что 2 февраля отмечалось столетие соглашения, в рамках которого Россия признала независимость Эстонии и определилась с границами.

«Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — подчеркнул Пыллуаас.

Между тем Москва признает Тартуский договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Дело в том, что позднее, после вхождения Эстонии в состав СССР, территория перешла к РСФСР. Таким образом, заявление спикера эстонского парламента можно расценить как территориальные претензии к России.