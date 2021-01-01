Эрдоган: Турция добилась больших успехов в Азербайджане и Ливии

В 2020 году Турция добилась больших успехов в Азербайджане и Ливии. Как сообщает «Анадолу», об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на открытии моста Кёмюрхан в провинции Элязыг.

«2020 год был очень тяжелым для нас, как и для всего мира. Но, несмотря на эти трудности, мы ни на минуту не отступили от политики служения нашему народу», - сказал он.

По его словам, мост Кёмюрхан станет одним из символов инженерной мощи Турции.

Глава государства отметил, что проект строительства моста Кёмюрхан - четвертый крупнейший в мире в данной группе проектов.