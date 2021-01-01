Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Уточняется, что в субботу, 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 8 процентов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 2,5 процента, до 30 094 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина выросла на 2,85 процента, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.