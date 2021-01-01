«Газпром» не смог продать Китаю газ

В минувшем году «Газпром» не смог продать Китаю прописанное в договоре количество газа. Минимальный объем составлял 4,25 миллиарда кубометров, но поставки составили только 4,1 миллиарда. Об этом рассказал глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

Тем не менее он отметил, что в четвертом квартале прокачка шла в сверхплановом режиме. А 31 декабря она превысила суточные обязательства на 84 процента.

Добыча «Газпрома» по итогам года составила 500,1 миллиарда кубометров, а экспорт в дальнее зарубежье — 199,3 миллиарда. Показатели по сравнению с 2019 годом упали на 9,48 и 10 процентов.