В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3 645 человек вылечились, 33 скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 219 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 191 925 человек вылечились, 2 703 скончались, число активных больных – 24 834.

На данное время сделано 4 287, в целом в стране проведено 2 204 226 тестов.