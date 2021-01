США ударили по крупнейшим мобильным операторам Китая

После запрета властей США вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, нью-йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР, сообщает Reuters.

Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что те не удовлетворяют условиям листинга.

Решение вступает в силу 11 января. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с бумагами, подозрительными компаниями из Китая в ноябре.