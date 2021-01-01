Стартовал финальный матч онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters, в котором встречаются азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов и армянин Левон Аронян.

Напомним, что шахматисты играют с контролем времени 15 минут на партию плюс 10 секунд за каждый ход.

Раджабов играл белыми фигурами. Во второй партии, которая скоро начнется, он сыграет черными.

Сегодня и завтра соперники проведут по одному матчу. Каждый матч состоит из четырех партий. Для победы в финале необходимо выиграть в одном из матчей и не проиграть в другом. Если же Раджабов и Аронян выиграют каждый по одному матчу или же дважды сыграют вничью, то будет тай-брейк, состоящий из трех партий.

В данный момент проходит первая партия первого финального матча, в которой азербайджанский шахматист играет белыми фигурами.

Напомним, что в полуфинале Теймур Раджабов уверенно победил (3:1, 2:0) российского шахматиста Даниила Дубова, который в четвертьфинале выбил из борьбы чемпиона мира Магнуса Карлсена.

В четвертьфинале наш гроссмейстер с трудом прошел другого россиянина - Яна Непомнящего (2:2, 2:2, 1,5:1,5). А на предварительной стадии с участием 12 шахматистов Теймур занял 5-е место и попал в число восьми участников плей-офф.

Левон Аронян в квалификации стал 6-м. Его партия с Раджабовым завершилась вничью. В 1/4 финала армянский шахматист дважды обыграл американца Хикару Накамуру (2,5:1,5, 2:0), а в полуфинале выиграл у француза Максима Вашье-Ляграва (3:1, 2:1).

Airthings Masters - второй этап в серии турниров Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. В первом соревновании под названием Skilling Open в ноябре Теймур Раджабов выбыл из борьбы в четвертьфинале, но при этом на предварительной стадии обыграл Ароняна.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 200 тысяч долларов. Победитель станет обладателем 60 тысяч и прямой путевки в Большой финал, который состоится в сентябре 2021 года.