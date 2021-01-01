В середине лета haqqin.az отмечал, что Минэнерго привлекло ведущую консалтинговую компанию McKinsey & Company для проведения детальной диагностики системы газоснабжения Азербайджана. Компания должна оказать министерству консультационные услуги в процессе подготовки предложений по проведению реформ для повышения эффективности системы газоснабжения и надежного обеспечения спроса потребителей. А в последние дни прошлого года Центробанк также сообщил о подготовке совместно с McKinsey программы модернизации финансового сектора.

В целом программа модернизации финансового сектора страны предусматривает большую работу, охватывающую практически все направления этой сферы. В ее рамках планируется проведение глубокой диагностики финансовой инклюзивности, подготовка соответствующей стратегии и плана действий. В частности, с целью расширения финансовой инклюзивности планируется поощрение цифровизации финансовых услуг и использование технологий «финтех». Об этом говорится в заявлении Центробанка об основных направлениях денежно-кредитной политики и финансовой стабильности на 2021 год и на среднесрочный период.

Что ж, инклюзивность, то есть привлечение большего числа людей, стратегию и план действий – Центробанк готовит каждый год. Но нынешняя политика денежно-кредитной и финансовой стабильности формируется в условиях высокой неопределенности относительно перспектив экономической активности в мире, ситуации на мировых товарных и финансовых рынках. В этом году пандемия также будет испытанием для потенциала экономической устойчивости многих стран. В частности, начало года достаточно четко об этом говорит. Риски сохраняют потенциал воздействия на внешнюю и внутреннюю среду, главным образом в связи с эпидемиологической ситуацией.

Так, сформировались большие вызовы, связанные с адаптацией экономики Азербайджана к низким нефтяным доходам в долгосрочном периоде, осуществлением крупных восстановительных работ на освобожденных в результате Отечественной войны территориях, а также быстрой реализацией в стране новой стратегии развития, направленной на удвоение роста в ближайшие 10 лет. Каждый пункт сам по себе уже представляет большую важность, а вместе…

В таких условиях сохранение макроэкономической и финансовой стабильности в 2021 году станет основой макроэкономической и макропруденциальной политики. Но говорить о поддержке устойчивого восстановления экономического роста, пострадавшего от пандемии, посредством макроэкономической и финансовой стабильности легко, а добиться – не очень. Денежно-кредитная политика должна играть важную роль в обеспечении необходимых условий для устойчивого экономического роста, ориентируясь на стабильность цен в следующем году. Требуется дальнейшее укрепление устойчивости финансового сектора, развитие финансового посредничества и финансовых рынков.

Предстоят сложные задачи, и Центробанк с целью всесторонней и глубокой диагностики финансового сектора начал сотрудничество с Всемирным банком в рамках программы FSAP. Началась реализация подготовленных с привлечением иностранных экспертов специфических программ по развитию рынка капитала и страхового сектора. Для решения экосистемных проблем финсектора планируется тесно взаимодействовать и с правительством. А в финансово-банковской системе планируется поощрение мер, направленных на увеличение бизнес-кредитов, в связи с чем активизируется межбанковский денежный рынок. Важным направлением является и улучшение доступа к финансовым ресурсам в регионах и создание финансово-банковской инфраструктуры на освобожденных территориях.

Который год наблюдается и низкий уровень ипотечного кредитования, люди во всем мире пользуются ипотекой для улучшения жилищных условий. Но в Азербайджане население до сих пор неохотно идет на такое заимствование, хотя о решении проблемы обеспечения жильем граждан говорить еще рано. Руководство Центробанка не раз заявляло о необходимости принятия активных мер в этой сфере. И вот уже в наступившем году намечается расширение ипотечного кредитования. А чтобы снять все преграды на этом пути рассматривается вопрос создания отдельного строительно-сберегательного банка. И это вовсе не означает возвращение в советскую эпоху, а продиктовано необходимостью.

Вот вкратце, какие проблемы поставлены перед Центробанком в этом году в рамках программы модернизация финансового сектора страны. Предстоит решить огромный объем работы как по количественному, так и качественному обновлению. В то же время необходимо учесть при этом все происходящие в глобальной экономике и ее финансовом секторе изменения и возможные новые вызовы. И все это нужно сделать строго в рамках азербайджанского законодательства. А тут уже необходим хороший консультант, к числу лучших из которых и относится McKinsey & Company. Эта международная консалтинговая компания специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением. В качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, госучреждениями и некоммерческими организациями. И с уверенностью можно сказать, что сотрудничество Центробанка с этой компанией позволит значительно модернизировать весь финансовый сектор Азербайджана.