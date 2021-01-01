Полиция нагрянула в подпольное казино в Астаре

Сотрудники отдела полиции Астаринского района обнаружили в селе Колатан чайную, функционирующую вопреки правилам карантина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, во время осмотра объекта было установлено, что там еще организовывались и азартные игры.

Владельца объекта А.Байрамова и девять его клиентов вызвали в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, еще раз разъяснены правила и требования карантинного режима.

Собранные в отношении этих лиц материалы направлены в Астаринский районный суд.