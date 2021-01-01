Так называемое «левое наступление» разворачивается в Соединенных Штатах Америки. Здесь уже не кто иной, а демократическая партия взяла под прицел такие термины как «мать», «отец», «сын», «дочь». Политики хотят заменить их «сексуально нейтральными». Руководители палаты представителей, где большинство принадлежит демократам, в первый день 2021 года заявили о пакете документов, которые касаются изменений в уставе палаты представителей.

Haqqin не раз сообщал о то тут, то там развивающейся в мире тенденции подмены традиционных ценностей. Против подобных настроений, подбрасываемых ЛГБТ-сообществами, резко и последовательно выступают в Европе правящие партии в Венгрии и Польше, где католические устои сейчас пытаются расшатать и размыть представители «радужных» кругов. Только что стало известно, что не остается в стороне от этих процессов и держава за океаном.

Предложения, которыми должен будет заняться Конгресс США, коснутся использования «языка, определяющего пол» и исключающего термины, связанных с полом — таких, как «отец, мать, сын, дочь».

Представители демократов Нэнси Пелоси и Джеймс МакГоверн объявили, что предложенный пакет содержит изменения, которые «уважают все сексуальные сущности» путем изменения местоимений в семейных отношениях, используемых в палате представителей на сексуально нейтральные».

В отцензурированном списке, по их версии, будут числиться такие термины, как: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя, кузен, кузина, племянник, племянница, муж, жена, тесть, теща, зять, невестка, свекр, свекровь, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, внук, внучка.

Что же политики предлагают взамен? Вместо определения «дочь/сын» - теперь надо будет использовать слово «дитя». Такие слова, как grandson, granddauther (внук, внучка) будут заменены определением grandchild (что-то вроде «младший потомок» - прим.ред.).

«Скорректированы» будут даже названия некоторых официальных должностей. Так вместо слова chairman (председатель) предлагается использовать просто - chair (в буквальном переводе - «стул» - прим.ред.).

Инициаторы «сексуально-филологической революции» Пелоси и МакГоверн рассказали, что весь пакет изменений «охватывает широко ранжированные этические реформы, увеличивающие ответственность за американскую нацию и демонстрирует, что Палата представителей наиболее инклюзивна в истории». Пакет, мягко говоря, неординарных новаций будет внесен и проголосован после созыва нового состава Конгресса.

Трудно сказать, чем продиктована такая инициатива в стране, где отцами-основателями объявлено равноправие и провозглашена терпимость.

После волнений под лозунгом Black Live Matter Соединенные Штаты теперь могут объявить очередной поход «левых» и «радужных» активистов против традиционных ценностей человеческой цивилизации.

И все же хочется надеяться, что мир окончательно еще не сошел с ума. Хотя об отдельных представителях homo sapiens впору подумать.