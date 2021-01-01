В Сабирабаде автомобиль врезался в забор, есть жертвы
В Сабирабадском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, инцидент произошел 31 декабря около 22:00.
Автомобиль "ВАЗ-2107", за рулем которого сидел житель Хачмазского района Т.Исмаилов, врезался в каменный забор. Сидевший в салоне автомобиля житель Имишлинского района Тогрул Шукюрзаде был госпитализирован и скончался в больнице 1 января.
По факту ведется расследование.