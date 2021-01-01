В 2021 году планете угрожает стремительное потепление

"Глобальная температура в 2021 году, скорее всего, не станет рекордным исключением, если иметь в виду влияние явления Эль Ниньо (феномена потепления верхних слоев воды в Тихом океане у берегов Перу — ред.), но из-за глобального потепления она будет теплее, чем в предыдущие годы, когда Эль Ниньо был более активен", - считает профессор Адам Скейф, руководитель отдела долгосрочного прогнозирования в лондонском Met Office. Его слова приводит издание Spider’s Web.

Ведущие специалисты, наблюдающие на протяжении многих лет за атмосферными тенденциями на Земле, отмечают не меняющееся пока устойчивое повышение температуры на планете. Один из британских метеорологов высказывает свои прогнозы на год и более дальнюю перспективу.

То, что в 2020 году главной проблемой был коронавирус, не означает, что если мы справимся с ним, то нам надо перестать заниматься чем-то другим. И это другое - климат. Не надо забывать, что почти что игнорируемой, но огромной проблемой для человечества является дальнейший рост средней температуры на нашей планете.

Согласно долгосрочному прогнозу, подготовленному специалистами-метеорологами из британского Met Office, 2021 году будет тревожащее теплым годом, хотя и не побьет рекорд, установленный в 2016-м. При этом за свое возьмется Эль Ниньо, но правда, вода на поверхности Тихого океана в районе Южной Америки будет холоднее, чем должна быть.

Эта аномалия порождает активность постоянных ветров — пассатов, которые, пересекая Тихий океан, способны поднимать его глубинные слои на поверхность. Далее холодный Тихий направляет свои холодные водные массы в направлении Канады и Соединенных Штатов и иногда влияет на погоду в Европе. В последний по времени раз аномалия Эль Ниньо возникла в конце 2017 года и длилась несколько месяцев.

Метеорологи уверены, что появление этого феномена показывает, что средняя температура в 2021 году будет выше на 1,03 градуса Цельсия, чем средняя температура в прединдустриальную эпоху. Если так будет, то 2021 год станет уже седьмым по счету, когда средняя температура опять приблизится к опасной черте, пробив психологически критическую отметку, поднявшись выше, чем на 1 градус.

Это, в свою очередь, означает, что предыдущие цифры роста сходятся с данными прогнозов Всемирной метеорологической организации, которая считает, что потепление нашего климата происходит в темпе плюс-минус 0,2 градуса Цельсия за десятилетие.

Далее профессор из Met Office рассуждает:

"Понятно, что еще несколько десятилетий на это можно махать рукой и твердить, что в нескольких градусах выше нормы нет никакой разницы. Можно, конечно, но это довольно плохая мысль.

Во-первых, эти несколько градусов мы очень серьезно ощущаем в самые теплые дни лета. Во-вторых, дальнейшая перспектива, с точки зрения человечества как цивилизации, которая насчитывает уже несколько тысяч лет, выглядит еще хуже. Самый черный сценарий предусматривает, что мы просто сваримся, и так закончится наша история2.

Ученый задается вопросом, что делать с тем, что происходит? Он продолжает:

"Глядя на глобальную мобилизацию сил, которую нам удалось достигнуть в прошлом году во время борьбы с коронавирусом, хотел бы увидеть как много удалось бы достигнуть в борьбе с выбросами парниковых газов, если бы мы восприняли проблему потепления климата так же, как коронавирус. Однако сомневаюсь, что мы проявили бы такую большую заинтересованность в наступившем году, в котором отрицатели процессов потепления, используя наличие Эль Ниньо, будут абсолютно уверены, что климат перестал теплеть (наверняка, где-то в интернете такая теория появится).

Самое эффективное оружие в борьбе с потеплением - это новые технологии. Эволюция солнечных батарей в сочетании с другими инновациями в области возобновляемых источников энергии показала, что на протяжении почти нескольких десятилетий уголь становится все менее выгодным топливом, за добычу которого все чаще надо доплачивать.

Трудно не заметить все большего осознания угроз, которые приносят климатические изменения для все большего количества людей. Определенно, мы идем в хорошем направлении, вопрос только, удастся ли нам в этом темпе избежать черного сценария и перейти к более приятным вещам, как, например, к заселению новых планет. Хорошо было бы в новом году отметить снижение выбросов парниковых газов в связи с более позитивным поводом, чем пандемия коронавируса", - подводит итоги метеоролог профессор Адам Скейф.