Армянские СМИ: Село Шурнух Зангезура вернули Азербайджану
Азербайджанские военные заняли часть села Шурнух в Сюникской области (Зангезур) Армении. Как передает «Спутник Армения», об этом сообщил староста села Акоп Аршакян.
"Все закончилось. Приехали азербайджанцы, русские, наши пограничники. До 5 января дали окончательный срок, посреди села поставят посты", - заявил он.
Староста села подчеркнул, что азербайджанские войска и прибывшие на место российские пограничники ссылаются на карту Генштаба ВС СССР.
Аршакян добавил, что под контроль азербайджанской армии также перешла сельская библиотека.
Отметим, что эти территории находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского района Азербайджана. То есть Азербайджан восстанавливает контроль над своей суверенной территорией.