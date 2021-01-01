Иран превысит лимит по обогащению урана

Иран намерен довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%, заявил вице-президент исламской республики и глава ее Организации атомной энергии Али Акбар Салехи.

По его словам, Тегеран направил соответствующее письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), для того, чтобы соответствующее решение было доведено до сведения ООН. Информацию об этом подтвердил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года парламент Ирана поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны. В соответствии с принятым документом, ИРИ сможет отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть некоторые пункты ядерной сделки, предполагающей возможность обогащения урана до уровня, не превышающего 3,67%.

Также в документе отмечается, что страна может производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Кроме того, в строй будут введены по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в течение года.