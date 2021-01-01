В Германии потребовали продлить локдаун

Несколько наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса федеральных земель Германии потребовали от правительства продлить локдаун. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас режим жестких ограничительных мер, установленный в ФРГ, действует до 10 января. Теперь же от одних регионов появилось предложение продлить срок его действия до 31 января, другие требуют продлить запреты на более короткий срок, но продолжать мониторинг ситуации.

По информации издания, федеральное правительство склоняется к варианту с продолжением локдауна до 31 января.

С 16 декабря власти Германии ввели строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования Рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позже, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.