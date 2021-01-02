- На встрече с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром президент Ильхам Алиева отметил, что, по имеющимся сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении. Как быть с этими засевшими в лесах скорее террористами, чем армянскими военными?

- Пока сложно сказать, имел ли место в Гадруте рецидив прошедшей войны или это часть какого-то большого плана, который будет иметь продолжение. К сожалению, мы знаем из истории, что даже с окончанием войны ее отголоски еще долго тревожат людей. Взрываются заложенные в войну мины, в лесах скрываются отставшие от своих частей солдаты и дезертиры противника. Возможно, инцидент в Гадруте вызван тем, что в последние дни войны азербайджанская армия стремительно наступала и армянские военные не успевали с отступлением. По всей видимости, в тылу остались разрозненные группы прячущихся в отдельных села и лесах армянских солдат. Сейчас армянская сторона настолько парализована поражением своей армии, что организовать широкомасштабное партизанское движение нет ни сил, ни возможностей, ни психологической мотивации. Власти Еревана и самопровозглашенной «НКР» поспешно сделали несколько заявлений о том, что они никакого отношения к нападениям не имеют. Они прекрасно понимают, что будет с ними, если военные действия возобновятся – у Азербайджана будет повод завершить военную кампанию с достижением всех поставленных целей.

- Многие в Азербайджане обвиняют в попустительстве российских миротворцев, ведь в трехстороннем заявление есть пункт о выводе армянских войск, позиции которых должны были занять эти самые миротворцы…

- Именно по этой части соглашения существуют некоторые разногласия и разночтения. В понимании многих этот пункт означает вывод всех представителей вооруженных сил Армении. Не только из тех районов, которые были указаны - Агдам, Кельбаджар и Лачин, но и с тех территорий, которые находятся под контролем миротворческих сил. А армянская сторона и некоторые посторонние наблюдатели считают, что в договоре есть положение о том, что стороны остаются на позициях до 10 ноября. И исходя из этого пункта, вывод оккупационных сил касается только указанных трех районов. На основании этого пункта на подконтрольных миротворцам территориях остается часть армянских войск. Уверен, что они будут постепенно выдавлены с этих территорий, потому что их снабжать, проводить ротацию по лачинской дороге станет невозможно. Поэтому остаткам армянской армии придется покинуть территорию Нагорного Карабаха.

- То есть миротворцы не должны пропускать ни самих военных, ни военные грузы из Армении в Карабах?

- Думаю, что ситуация будет похожа на положение с российскими войсками в Приднестровье. Там поддержка и ротация живой силы оказалась невозможными. В Приднестровье действует только одно логистическое направление, только один выход. Поэтому там осталось всего несколько десятков российских военных. Все остальные были вынуждены вернуться на территорию РФ. В принятом трехстороннем документе 10 ноября есть разночтения. Заявление, которое было подготовлено и подписано после освобождения Шуши, не могло охватить детально все вопросы. К подобным документам прилагаются в дальнейшем уточнения, в частности военно-технические планы, касающиеся осуществления миротворческой операции. Подписываются разного рода протоколы, которые определяют статус, права и обязанности тех, кто участвует в миротворческой операции.

Обратите внимание, что скоро начнет действовать совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Он сравнительно небольшой – всего около 60 военных с каждой стороны. И тем не менее по этому поводу почти месяц шли переговоры между Анкарой и Москвой. Были согласованы все детали совместной деятельности, подписаны протоколы между главами военных ведомств РФ и Турции, и только после этого начнется работа наблюдательного центра. А предпринятая Россией миротворческая операция намного более масштабна, чем 120 военных в одном наблюдательном центре.

В Азербайджан, кроме 2 тысяч российских военных, уже прибыли гражданские специалисты из МЧС и других российских ведомств для проведения гуманитарных мероприятий. И все это огромное количество людей и спецтехники осуществляет свою деятельность при отсутствии какой-либо правовой базы. Между Баку и Москвой не подписаны протоколы, которые определяют статус российских миротворцев, их права и обязанности. Весь алгоритм действий миротворцев должен быть прописан в соответствующих документах.

- Путин на встрече с журналистами не исключил увеличения числа миротворцев в Карабахе. С чем это может быть связано?

- Цифры не назывались, а вопрос касался того, есть ли необходимость в увеличении числа военных в Карабахе. Путин сказал, что в случае необходимости этот вопрос будет обсуждаться с азербайджанской стороной. Отдельные эксперты также сделали выводы из заседания минобороны РФ, где Шойгу отчитывался о строительстве модульных домов на подконтрольных территориях. Из этого сделали заключение, что контингент может быть увеличен до 10 тысяч. Уверен, что слова Шойгу были неверно истолкованы. Даже если появится необходимость увеличения числа российского контингента, то прежде всего следует создать правовую базу всего этого процесса. Ведь азербайджанские законы предполагает уголовную ответственность за поддержку сепаратистского режима. Правоохранительная система возбуждала уголовные дела в отношении иностранных граждан, которые сотрудничали с незаконным марионеточным режимом в Ханкенди. А у миротворцев даже нет правового иммунитета.

- Как вы оцениваете возможности турецкого присутствия в Карабахе? Может ли фактор Турции послужить большей определенности в работе российских миротворцев?

- Насколько мне известно, турецкая и российская стороны очень ответственно подошли к формированию наблюдательного центра. Для осуществления мониторинга в Агдаме завершено строительство специальных помещений. Турецкие военные уже в Азербайджане, и с уверенностью можно сказать, что этот инструмент сыграет важную роль. В любом процессе проведение мониторинга, выявление каких-то проблем становится очень важной контролирующей функцией. Не умаляя работу тех, кто будет осуществлять патрулирование и миротворческие функции непосредственно в населенных пунктах, подчеркну, что мониторинг и контроль являлись ключевыми во всех миротворческих операциях. И в данном случае эту работу будут на равноправной основе осуществлять российская и турецкая стороны.

- Мониторинговый центр будет определять, с какой стороны нарушается режим прекращения огня.

- Да, очень важно определять, на какой территории произошло нарушение прекращения огня. Если это, как в Гадруте, в подконтрольной нашей армии зоне, то реагировать будут наши военные. Что и было сделано нашим спецназом. Азербайджанские силы быстрого реагирования провели превосходную контртеррористическую операцию и уничтожили группу из шести диверсантов. Если такое событие произошло на территории контроля миротворцев, то ответственность несли бы они. И мы уже видели несколько раз, когда российские военные обеспечивали выход вооруженных группировок, которые без сопротивления, сложив оружие, под конвоем азербайджанского спецназа выходили из лесов в сторону расположения миротворческих сил. Такое сотрудничество можно только приветствовать.

- Будут ли равноценными возможности пользования лачинским коридором между Арменией и Нагорным Карабахом и мегринской дорогой между НАР и Азербайджаном?

- Прежде всего уточним, почему разные термины используют в случае Лачина и Мегри. Почему коммуникации Лачина - коридор, а в Мегри - дорога. Лачинский коридор находится внутри азербайджанской территории. В случае с мегринской дорогой термин "коридор" не используется, так как эта дорога проходит вдоль приграничной с Ираном армянской территории. У приграничной территории свои законы, в силу которых устанавливается на определенном расстоянии от границы вглубь страны пограничный режим. Глубина пограничной территории может быть от 5-6 до нескольких десятков километров.

В Армении вся эта территория отдана под контроль российских войск. Именно они контролируют границу и прилегающую зону. Ширина участка на мегринской дороге может быть даже больше, чем лачинский коридор. Если учесть, что не только сама граница, но и армянские железные дороги также являются дочерним предприятием российских железных дорог, при реализации этого пункта соглашения Баку придется больше говорить с Москвой, нежели с Ереваном. И тут очевидно, что Россия придает большое значение открытию дороги через Мегри. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в интервью говорила, что вообще это самый главный пункт трехстороннего соглашения. Эксперты утверждают, что РФ не меньше, чем Азербайджан и Армения, имеет виды на эту коммуникацию, потому что впервые открывается прямое сообщение между Россией и Арменией, а если эта железная дорога будет продлена до Карса, то и между Россией и Турцией. В данном случае открывается масса логистических возможностей для российского военного ведомства, которое практически отрезано от военной базы в Армении и имеет очень сложную логистику со своими базами на Ближнем Востоке. Для того, чтобы полностью воспользоваться строительством коридора, Москва должна иметь тесное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией. В будущем предполагается самое широкое использование мегринской дороги российской, армянской, азербайджанской и турецкой сторонами. Транспортная коммуникации между Турцией, Нахчываном и материковой частью Азербайджана на самом деле будет иметь геостратегическое значение для всего региона. Для Армении это важный выход в Иран, Азербайджан и Турцию.

- Глава МИД Армении Ара Айвазян пообещал в различных международных организациях внести в повестку дня вопрос о самоопределении армян Нагорного Карабаха. Это была реакция на обсуждение в СМИ обещания Азербайджана установить свою юрисдикцию во всем Карабахе…

- У Армении нет никаких механизмов для того, чтобы вернуть этот вопрос в повестку дня. Мне кажется, что в экспертном сообществе Армении не до конца понимают глубину катастрофы, в которую вовлекла себя эта страна. Последствия 44-дневной войны окажут катастрофическое влияние на будущее этой страны. В первую очередь, армянские власти должны думать не о статусе Нагорного Карабаха - судьба этого вопроса предопределена, а о выживаемости самой Армении. Вот только один пример. Официально в Армении проживает меньше трех миллионов человек. Однако сами армянские официальные организации и структуры ООН сообщают, что примерно 30% этого населения только числятся в Армении. Примерно 1 миллион 300 тысяч армян живут в других странах, просто зарегистрированы в Армении. Фактически же в Армении проживает 1 миллион 800 тысяч человек. Ежегодно с 1992 года демографический баланс в Армении заканчивался с отрицательным результатом. На протяжении последних 18 лет население Армении все время уменьшается. Прошедшая война еще больше усилила миграционные настроения. По данным армянских экспертов, от нескольких сот тысяч до миллиона армян хотят покинуть страну и переехать на постоянное место жительство к родственникам в ближнее зарубежье. В то же этой войне армянская армия понесла колоссальные потери, в основном молодые люди, за счет которых было хоть какое-то воспроизводство населения. В процентном соотношении к количеству жителей потери Армении в войне огромные. Простые демографические выкладки показывают, что через 30 лет это будет обезлюдевшая страна, где почти никто не будет проживать постоянно. За 30 прошедших лет население Армении официально сократилось на 700-800 тысяч человек. С учетом тех, кто числится в стране, а реально проживает в других государствах, население сократилось почти на 2 миллиона человек. Это больше, чем в данное время проживает в этой стране. Армения идет к тому, что станет территорией без населения. Вот о чем следовало бы думать армянским дипломатам, о катастрофе, в которую сами себя ввергли, и есть возможности спасти свою государственность. Об этом же следует задуматься и армянским миллиардерам, которые припеваючи живут в России и на Западе. А то, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, уже стало понятно всему миру.

- Некоторые армянские политологи предлагают восстановить демографию за счет армянской диаспоры. Мол, вернутся армяне из Европы, Америки, России и с новой силой все пойдут войной за Карабах…

- Ну да! Прямо сейчас армяне бросят виллы и прибыльный бизнес в Лос-Анджелесе, Лионе или Москве и помчатся обживать Армению. Еще до войны армяне осознавали всю тяжесть надвигающейся демографической катастрофы. Одним из первых шагов Никола Пашиняна был брошенный им клич, чтобы армяне возвращались в Армению. И что? Даже после ажиотажа и проведенной после революции пропагандисткой кампании в Армению вернулись всего несколько сот человек. Правительство было вынуждено привлечь силы МВД для отправки нвовобранцев на передовую в Нагорный Карабах. Дело доходило до массовых акций протеста полицейских, которые отказывались по второму разу служить в армии. На протестах говорили, что они полицейские, а не военнослужащие и им нечего делать в блиндажах передовой.

После 44-дневной войны в процентном отношении Армения понесла колоссальные потери, которые не идут ни в какие сравнения с войнами на постсоветском пространстве после второй мировой войной. По некоторым оценкам, это все равно что если бы Россия начала с кем-то войну и потеряла примерно 300 тысяч человек своей армии. При том, что российская армия состоит из 900 тысяч человек. Для любой страны это было бы катастрофой. Если до войны ситуация в Армении была тяжелой, то теперь положение будет усугубляться еще большими темпами. И на этом фоне там вынашивают какие-то территориальные претензии к Азербайджану, Турции и Грузии.

- Недавно замечательному азербайджанскому дипломату, советнику трех президентов по внешней политике Вафа Гулузаде исполнилось бы 80 лет. Вы работали с ним, знали о его видении решения карабахского конфликта, что бы, по-вашему, сказал Вафа муаллим, глядя на нынешнюю карту военных побед азербайджанской армии в Карабахе?

- Очень несправедливо, что люди, которые всю свою жизнь отдали борьбе на дипломатическом фронте за территориальную целостность, против армянской агрессии, не увидели парад победы 8 декабря в Баку. Вафа Гулузаде, безусловно, как и все мы, был бы в этот день одним из самых счастливых граждан Азербайджана. Думаю, что он мог бы с полным основанием сказать: «Наконец-то все убедились, что не напрасно я призывал к военному союзу с Турцией». Тогда этот его призыв не встретил должного понимания у общественности. Но жизнь доказала, что именно в военном союзе с Турцией Азербайджан смог добиться блестящей победы и изменить весь геополитический баланс сил на Южном Кавказе. Вафа муаллим - один из немногих политологов и общественных деятелей, которые выступали на эту тему. Его пророчества сбылись. Лично для меня Вафа Гулузаде в одном пантеоне с шехидами, которые отдали жизнь ради освобождения наших земель.