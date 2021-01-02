Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО

Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО перешло к Турции. Анкара отправит в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью около 4200 военнослужащих, включая новейшую турецкую боевую технику, в частности бронированные машины, противотанковые ракетные комплексы и гаубицы.

«Турция вложила значительные средства в оснащение этой воинской части, особенно в логистику и планирование потребностей в боеприпасах», - сказано в заявлении НАТО, передает DW.

В 2021 году силы сверхбыстрого реагирования НАТО в общей сложности будут насчитывать 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации: так, Польша возглавила группу в 2020 году, Германия - в 2019-м, а Италия - в 2018-м.