Стрельба в Москве: десятки задержанных

Массовый конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, инцидент случился утром 1 января на Уральской улице. Прибывшие сотрудники полиции задержали по меньшей мере 35 человек. Источник отметил, что стрельба велась из охолощенного оружия.

О пострадавших в результате конфликта не сообщалось. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.