Хотя до предупреждения Путина, на Театральной площади звучали заявления откровенно реваншистского толка. Правда, оголтелый беспочвенный реваншизм не обосновывался здравой логикой. За считанные недели войска Армении были полностью разгромлены. С чем и как Армения собиралась продолжить войну?

Буквально на следующий день после громкого заявления Путина, помышлявшие о реваншизме несогласные, собравшиеся у резиденции Пашиняна сделали важное уточнение – даже в случае смены правительства, вынужденной отставки премьер-министра и прихода к власти единого кандидата от оппозиции Вазгена Манукяна, Московское соглашение в полной мере будет претворено в жизнь. Умение разворачиваться на высокой скорости – непревзойденное политическое искусство. Так оценили бы армянское мастерство российские байкеры.

Сразу же после подписания Московского соглашения, гарант мира и стабильности в карабах ском регионе - российский лидер Владимир Путин выступил с недвусмысленным предупреждающим заявлением. «Любая попытка пересмотра Московских соглашений равносильна самоубийству», - публично заявил российский президент.

Намедни выпускник Ереванского кооперативного техникума, боевик из Аскеранской подворотни, возвеличенный до вывески секретаря совбеза бывшей НКАО, от которой и осталась одна местечковая претензия, в комичной камуфляжной униформе генерал-майора появился в эфире Общественного телеканала Армении. Да, речь идет о Виталике Баласаняне.

Провинциальный аскеранский дашнак, чье прошлое неразрывно связано с рассветом и закатом карабахского сепаратизма, прибег к излюбленному подстрекательству, чем вызвал гнев официального Баку. Искренность Баласаняна, признавшего полный разгром армии в Карабахе, выше всяких похвал. Виталик так и сказал, что в данное время армянам не с чем воевать. Нет ни армии, ни боеприпасов, ни личного состава… Но Баласанян, который запомнился накануне войны жесткой критикой в адрес Пашиняна и панегириками в честь Кочаряна, попытался придать сил разочарованному армянскому народу.

Баласанян сказал, что не все потеряно для Армении. Не надо печалиться, вся жизнь впереди! А за 44 дня в Карабахе реанимировался статус 1991 года. Сепаратисты вновь оказались загнаны в роковой пятачок под могучей Шушинской крепостью. А из Агдама до Аскерана рукой подать. Баласанян сокрушается, обвиняя в поражение политиков, испортивших отношения с Россией.

Но следующие заявления Баласаняна вошли в противоречие с карабахской доктриной Путина, безоговорочно признавшего территориальную целостность Азербайджана. Ай да, новичок Баласанян! Ведь можно и подзатыльник получить! Баласанян подверг сомнению заявления Баку и Москвы о территориальной принадлежности Карабаха Азербайджану. Цитата: «Заявление Баку о том, что Карабах является территорией Азербайджана, далеко от реальности». Спрашивается, относит ли Баласанян Шушу и Гадрут к нагорной части Карабаха? Вопрос риторический. Но Баласанян угрожает Азербайджану тем, что в ближайшее время начнет формирование пограничных войск и вооруженных сил на пятачке. Да, и еще в деревне у Виталика будет создан какой-то спецназ. И Виталик, на всякий случай, взглянув в небо в поисках вражеского беспилотника, тихо произнес, что этот деревенский спецназ будет проводить антитеррористические операции!

Спрашивается – неужели Виталик посмел записать в список предполагаемых террористов азербайджанские беспилотники?! Откуда такая смелость?! Но внезапно одумавшись, Баласанян в своей сумбурной речи сделал вынужденное отступление, заверив, что все нарушения будут пресекаться российскими миротворцами. Баласанян не случайно заговорил о 1991 годе, когда аскеранские ребята прятались за большими плечами рослых российских десантников.

Получается, что Баласанян готовит не спецназ, а камикадзе. Ведь сам же заговорил об антитеррористической операции, которая будет пресекаться российскими миротворцами.

А дальше Баласанян набросился на разжалованного гауляйтера Араика Арутюняна, бродящего в руках с вывеской «легитимного президента карабахского пятачка». Баласанян поставил под сомнение власть этого негодного пораженца. Баласанян открыто заявил, что ставленник Пашиняна – Араик Арутюнян должен убраться из Карабаха со своими сектантами (так он заклеймил соросовские институты), а власть должна перейти к Совбезу (название-то какое!) на деревне.

Вообщем, в Степанакерте начинается война старосты с гауляйтером.

Напоследок, староста Баласанян поставил Араика в один ряд с Азербайджаном: «Посмотрим, в каком положении окажется Азербайджан в ближайшее время». Новый сельский военный диктатор запретил местечковому президенту пользоваться соцсетьми, в первую очередь Фейсбуком. Баласанян - армянский щелкунчик, пригодный для ломки скорлупы гадрутских орехов, заявил, что интернет в Карабахе – дело накладное. Мол, расточитель Араик потратил на Интернет аж 30 тысяч долларов! Ну для деревни сумма внушительная. Ничего не скажешь!

После обращения к нации староста Баласанян в театральном костюме генерала армии явился в Минобороны Армении на встречу с начальником Генштаба. Находясь в Минобороны, каудильо-староста еще раз потребовал ограничения полномочий Араика Арутюняна.

А сам разжалованный гауляйтер ответил Баласаняну своим лучшим оружием – Семеном Тузиком Пеговым, вскормленным Арамом Камшотычем Габреляновым. Да-да, речь о том самом Пегове, который до последнего дня пытался доказать, что Гадрут, Дашалты и Шуша все еще находятся в руках какого-то бородатого Олимпийского чемпиона из Еревана. Чуть позже вся Армения узнала о каком-то лжечемпионе – друге Пегова, которого при побеге из окрестностей Шуши ранили в правую ягодицу.

Араик устроил Пегову тур по новым блиндажам и траншеям суженного до красного квадрата Карабаха. Арутюнян решил показать старосте Баласаняну Кузькину мать. И кто в самом деле в осадном Степанакерте хозяин. Араик с Пеговым просидели в сыром каменном блиндаже, демонстрируя новый виток игрушечного сопротивления.

Вот что происходит в деградирующей среде разбитых сепаратистов. Чем же закончится грызня старосты с гауляйтером? Поживем, увидим.