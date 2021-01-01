В Карабахе новая война: староста пошёл на гауляйтера На деревню дедушке, Виталию Микаеловичу
Сразу же после подписания Московского соглашения, гарант мира и стабильности в карабахском регионе - российский лидер Владимир Путин выступил с недвусмысленным предупреждающим заявлением. «Любая попытка пересмотра Московских соглашений равносильна самоубийству», - публично заявил российский президент.
Буквально на следующий день после громкого заявления Путина, помышлявшие о реваншизме несогласные, собравшиеся у резиденции Пашиняна сделали важное уточнение – даже в случае смены правительства, вынужденной отставки премьер-министра и прихода к власти единого кандидата от оппозиции Вазгена Манукяна, Московское соглашение в полной мере будет претворено в жизнь. Умение разворачиваться на высокой скорости – непревзойденное политическое искусство. Так оценили бы армянское мастерство российские байкеры.
Хотя до предупреждения Путина, на Театральной площади звучали заявления откровенно реваншистского толка. Правда, оголтелый беспочвенный реваншизм не обосновывался здравой логикой. За считанные недели войска Армении были полностью разгромлены. С чем и как Армения собиралась продолжить войну?
Намедни выпускник Ереванского кооперативного техникума, боевик из Аскеранской подворотни, возвеличенный до вывески секретаря совбеза бывшей НКАО, от которой и осталась одна местечковая претензия, в комичной камуфляжной униформе генерал-майора появился в эфире Общественного телеканала Армении. Да, речь идет о Виталике Баласаняне.
Провинциальный аскеранский дашнак, чье прошлое неразрывно связано с рассветом и закатом карабахского сепаратизма, прибег к излюбленному подстрекательству, чем вызвал гнев официального Баку. Искренность Баласаняна, признавшего полный разгром армии в Карабахе, выше всяких похвал. Виталик так и сказал, что в данное время армянам не с чем воевать. Нет ни армии, ни боеприпасов, ни личного состава… Но Баласанян, который запомнился накануне войны жесткой критикой в адрес Пашиняна и панегириками в честь Кочаряна, попытался придать сил разочарованному армянскому народу.
Баласанян сказал, что не все потеряно для Армении. Не надо печалиться, вся жизнь впереди! А за 44 дня в Карабахе реанимировался статус 1991 года. Сепаратисты вновь оказались загнаны в роковой пятачок под могучей Шушинской крепостью. А из Агдама до Аскерана рукой подать. Баласанян сокрушается, обвиняя в поражение политиков, испортивших отношения с Россией.
Но следующие заявления Баласаняна вошли в противоречие с карабахской доктриной Путина, безоговорочно признавшего территориальную целостность Азербайджана. Ай да, новичок Баласанян! Ведь можно и подзатыльник получить! Баласанян подверг сомнению заявления Баку и Москвы о территориальной принадлежности Карабаха Азербайджану. Цитата: «Заявление Баку о том, что Карабах является территорией Азербайджана, далеко от реальности». Спрашивается, относит ли Баласанян Шушу и Гадрут к нагорной части Карабаха? Вопрос риторический. Но Баласанян угрожает Азербайджану тем, что в ближайшее время начнет формирование пограничных войск и вооруженных сил на пятачке. Да, и еще в деревне у Виталика будет создан какой-то спецназ. И Виталик, на всякий случай, взглянув в небо в поисках вражеского беспилотника, тихо произнес, что этот деревенский спецназ будет проводить антитеррористические операции!
Спрашивается – неужели Виталик посмел записать в список предполагаемых террористов азербайджанские беспилотники?! Откуда такая смелость?! Но внезапно одумавшись, Баласанян в своей сумбурной речи сделал вынужденное отступление, заверив, что все нарушения будут пресекаться российскими миротворцами. Баласанян не случайно заговорил о 1991 годе, когда аскеранские ребята прятались за большими плечами рослых российских десантников.
Получается, что Баласанян готовит не спецназ, а камикадзе. Ведь сам же заговорил об антитеррористической операции, которая будет пресекаться российскими миротворцами.
А дальше Баласанян набросился на разжалованного гауляйтера Араика Арутюняна, бродящего в руках с вывеской «легитимного президента карабахского пятачка». Баласанян поставил под сомнение власть этого негодного пораженца. Баласанян открыто заявил, что ставленник Пашиняна – Араик Арутюнян должен убраться из Карабаха со своими сектантами (так он заклеймил соросовские институты), а власть должна перейти к Совбезу (название-то какое!) на деревне.
Вообщем, в Степанакерте начинается война старосты с гауляйтером.
Напоследок, староста Баласанян поставил Араика в один ряд с Азербайджаном: «Посмотрим, в каком положении окажется Азербайджан в ближайшее время». Новый сельский военный диктатор запретил местечковому президенту пользоваться соцсетьми, в первую очередь Фейсбуком. Баласанян - армянский щелкунчик, пригодный для ломки скорлупы гадрутских орехов, заявил, что интернет в Карабахе – дело накладное. Мол, расточитель Араик потратил на Интернет аж 30 тысяч долларов! Ну для деревни сумма внушительная. Ничего не скажешь!
После обращения к нации староста Баласанян в театральном костюме генерала армии явился в Минобороны Армении на встречу с начальником Генштаба. Находясь в Минобороны, каудильо-староста еще раз потребовал ограничения полномочий Араика Арутюняна.
А сам разжалованный гауляйтер ответил Баласаняну своим лучшим оружием – Семеном Тузиком Пеговым, вскормленным Арамом Камшотычем Габреляновым. Да-да, речь о том самом Пегове, который до последнего дня пытался доказать, что Гадрут, Дашалты и Шуша все еще находятся в руках какого-то бородатого Олимпийского чемпиона из Еревана. Чуть позже вся Армения узнала о каком-то лжечемпионе – друге Пегова, которого при побеге из окрестностей Шуши ранили в правую ягодицу.
Араик устроил Пегову тур по новым блиндажам и траншеям суженного до красного квадрата Карабаха. Арутюнян решил показать старосте Баласаняну Кузькину мать. И кто в самом деле в осадном Степанакерте хозяин. Араик с Пеговым просидели в сыром каменном блиндаже, демонстрируя новый виток игрушечного сопротивления.
Вот что происходит в деградирующей среде разбитых сепаратистов. Чем же закончится грызня старосты с гауляйтером? Поживем, увидим.