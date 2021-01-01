Власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение о приостановке работы городского общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой. Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси, сообщает Интерфакс.

Комитет здравоохранения Хэйлунцзяна сообщил, что за сутки в Хэйхэ были выявлены четыре новых заразившихся коронавирусом в острой форме, все они ранее числились как бессимптомные.

Ранее сообщалось, что с 1 января жители Хэйхэ в соответствии с решением властей не могут вылетать из города самолетами.

Хэйхэ расположен на берегу Амура и соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, построенным в 2019 году.