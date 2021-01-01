Минобороны России о ходе разминирования в Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России обнаружили и обезвредили свыше 16 тысяч взрывоопасных предметов на более чем 400 гектаров территории в Нагорном Карабахе, сообщает роосийское оборонное ведомство.

"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 400 гектаров местности, около 151 километра дорог, 617 строений, из них 22 социально значимых объекта. Обнаружено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов", — цитирует РИА Новости российское Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что миротворцы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6", позволяющие поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.