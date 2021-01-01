Ереван подтвердил гибель 3 330 военных в Карабахе

Министерство здравоохранения Армении уточнило данные о потерях в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в период с сентября по ноябрь 2020 года. За полтора месяца боев погибли 3 300 человек с армянской стороны.

«По состоянию на 1 января судмедэкспертизу прошли 3 330 тел», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Для идентификации и опознания тел взят 1 441 образец, еще 871 образец находится на стадии исследований, отметила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.