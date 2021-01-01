Биткоин в пятый раз обновил исторический максимум

Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней. Об этом сообщает РИА Новости.

На момент написания новости криптовалюта превысила отметку в 34 тысячи долларов. Отмечается, что биткоин подорожал более чем на 16 процентов.

В связи с удорожанием биткоина в цене выросли и акции майнинговых компаний. Акции фирмы HIVE Blockchain Technologies, добывающей BTC и ETH, выросли более чем на 500% с октября. Акции Riot Blockchain и Marathon Patent Group прибавили в цене 330% и 400% соответственно.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual.