Синоптики пообещали ветер, туман, изморось

В понедельник, 4 января, в Баку и на Апшеронском полуострове будет облачно. Ночью и утром местами туман, изморось. Будет дуть северный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

4 января на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.