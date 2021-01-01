11 человек погибли при стрельбе в Пакистане

По меньшей мере одиннадцать работников угольной шахты погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Согласно его данным, неизвестные похитили работников шахты поздно вечером в субботу и расстреляли их.

Пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии ничего не известно.

Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.