Средний экономический рост в КНР достигнет 5,7% в год в период с 2021 по 2025 годы, а затем сократится до 4,5% в 2026-2030 годах.

Предполагается, что в 2021 году и в США будет сильный подъем, однако впоследствии экономический рост замедлится до 1,9% в год в период с 2022 по 2024 годы, затем до 1,6%.

В принципе, экономика Китая уже является ведущей, но лишь по одной из двух систем подсчета — по паритету покупательной способности валют. По другой и более распространенной системе, рассчитываемой по номиналу, он второй. Однако, видимо, ненадолго. Дело в том, что в стране уже 3-4 года как начали отказываться от слишком жестких и подробных цифровых планов и задач и стали говорить не о количественном росте, а о качественном, мол, пора отодвинуть в сторону ВВП как ключевой показатель развития. А то бывает, что ВВП есть, а счастья нет - пора подумать о смысле экономики, а не о ее росте ради цифр.

Однако даже сухая статистика показывает, что перед началом 14-й китайской пятилетки (2021-2025) в Народной Республике могли бы к сегодняшнему дню достичь заявленной ранее цели удвоения ВВП за десятилетку — по сравнению с 2010 годом. Недотянули чуть-чуть: для этого требовался рост экономики в 5,5% в завершившемся году, а будет 2%-3%.

Но эти цифры означают, что перед нами единственная крупная экономика мира, которая в прошлом году не сократилась. Китай, осознав последствия противоэпидемических ограничений, начал наращивать темпы оживления и восстановления экономики, здесь отлично работает медицина. А все вместе - пример тех самых скорее качественных, чем количественных показателей развития.