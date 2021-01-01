Китай наступает, оставляя США позади наша аналитика
К 2028 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира, сообщает британский Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR).
Склонить чашу весов в борьбе между США и КНР в пользу китайской стороны позволили пандемия коронавируса и ее экономические последствия, подчеркивает CEBR.
Средний экономический рост в КНР достигнет 5,7% в год в период с 2021 по 2025 годы, а затем сократится до 4,5% в 2026-2030 годах.
Предполагается, что в 2021 году и в США будет сильный подъем, однако впоследствии экономический рост замедлится до 1,9% в год в период с 2022 по 2024 годы, затем до 1,6%.
В принципе, экономика Китая уже является ведущей, но лишь по одной из двух систем подсчета — по паритету покупательной способности валют. По другой и более распространенной системе, рассчитываемой по номиналу, он второй. Однако, видимо, ненадолго. Дело в том, что в стране уже 3-4 года как начали отказываться от слишком жестких и подробных цифровых планов и задач и стали говорить не о количественном росте, а о качественном, мол, пора отодвинуть в сторону ВВП как ключевой показатель развития. А то бывает, что ВВП есть, а счастья нет - пора подумать о смысле экономики, а не о ее росте ради цифр.
Однако даже сухая статистика показывает, что перед началом 14-й китайской пятилетки (2021-2025) в Народной Республике могли бы к сегодняшнему дню достичь заявленной ранее цели удвоения ВВП за десятилетку — по сравнению с 2010 годом. Недотянули чуть-чуть: для этого требовался рост экономики в 5,5% в завершившемся году, а будет 2%-3%.
Но эти цифры означают, что перед нами единственная крупная экономика мира, которая в прошлом году не сократилась. Китай, осознав последствия противоэпидемических ограничений, начал наращивать темпы оживления и восстановления экономики, здесь отлично работает медицина. А все вместе - пример тех самых скорее качественных, чем количественных показателей развития.
Не случайно последние годы прошли в условиях откровенного и тотального давления со стороны США с целью не дать китайской экономике достичь новых высот, а лучше обрушить ее. Но тщетно, уже наметилось технологическое лидерство Пекина. А в ближайшие годы можно ожидать высокого производства собственных полупроводников третьего поколения (США прижимают Китай по части полупроводников второго поколения).
Планы на пятилетку большие - это технологии 5G, квантовые вычисления, самодвижущиеся транспортные средства на новой энергии, биотехнологии (особенно в медицине) и многое другое. Даже если приток американских технологий полностью и мгновенно прекратится, с Китаем уже не произойдет ничего плохого, хотя надо, чтобы от этого стало только лучше.
Государство можно обрушить, если оно фатально зависит от экспорта-импорта, но такое с КНР могло сработать 10-20 лет назад. Сегодня Пекин уже зависит прежде всего от внутреннего рынка, то есть от того, насколько богато его собственное население. Страна в 2019 году произвела ВВП на 15 трлн долларов, средний доход на человека более 10 тысяч долларов в год, благодаря чему до 57% только прироста экономики генерируется внутренним спросом.
Подкосивший глобальную экономику коронавирус лишь ускорил наступление «эры Китая» в мировой экономике. Да, по всем показателям наступает эпоха Китая, который уже уверенно обгоняет США в табели мировых экономик. Еще год назад эксперты спорили, а теперь КНР становится крупнейшей экономикой мира. 24 трлн долларов по паритету покупательной способности будет произведено в 2020 году, это почти на 20% больше, чем в США. И многие сегодня говорят, что американское доминирование на мировых площадках заканчивается - наступает эра Китая.
На это указывает и последний доклад Всемирного банка - в 2021 году темпы роста китайской экономики могут составить 7,9%. Правда, по оценкам банка, в 2020 году рост экономики КНР составит около 2%. Но в связи с тем, что восстановление экономики после резкого падения из-за пандемии идет высокими темпами, которые превосходят ожидания, в 2021 году они могут подняться до 7,9%. Это станет возможным благодаря эффективной стратегии по предотвращению вспышек заражения коронавирусом и борьбе с инфекцией, предпринимаемым политическим мерам и росту экспорта. Прогнозируется также рост экономической активности за счет расширения частных инвестиций и роста потребления.
Вообще, нужно отметить, что, по прогнозам CEBR, мировую экономику в ближайшие годы ждет смена лидеров. Если с Китаем и США уже разобрались, то остальные места распределятся следующим образом. Япония по-прежнему будет находиться в тройке лидеров, но до начала 2030-х годов, затем ее опередит Индия. Германия опустится с четвертой позиции на пятую. Великобритания, которая сейчас является пятой по величине экономикой, уже в 2024 году окажется на шестом месте. Если на Европу приходилось 19% объема производства, то к 2035 году этот показатель может сократиться до 12% при резком расколе между ЕС и Великобританией.