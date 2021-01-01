«Война дронов» в Карабахе привела к разногласиям в Германии

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн не разделяет обеспокоенности Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в вопросе о снабжении бундесвера боевыми беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает Дойче велле, об этом Цорн сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

"Военная потребность в вооруженных беспилотниках, на мой взгляд, остается неизменной. И не когда-либо, а именно в ходе зарубежных миссий, которые мы осуществляем сегодня", - отметил Цорн, добавив, что подобные аппараты необходимы для улучшения защиты солдат с воздуха и их оперативного потенциала на местах.

Дойче велле напоминает, что в декабре 2020 года Социал-демократическая партия Германии - партнер консерваторов по правящей коалиции в Германии - отказалась одобрить закупку новых вооруженных дронов. Событием, которое заставило социал-демократов принять такое решение, стал конфликт в Нагорном Карабахе и "война дронов", которую вели Армения и Азербайджан, заявила заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих.

"Впервые в истории исход вооруженного конфликта решило исключительно использование беспилотников", - говорила она.

Цорн же уверен, что конфликт в Карабахе не должен ставить под сомнение закупку беспилотников для бундесвера: "В Нагорном Карабахе вооруженные дроны использовались в качестве наступательного оружия. А применение вооруженных беспилотников бундесвером регулировалось бы четкими правилами, которые наш парламент ранее утвердил и прописал в соответствующем мандате".

Он добавил, что в немецкой армии не будут использовать дроны так, как это делалось в карабахском конфликте.