Минтруда поддержало семью участника Отечественной войны фото

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Получившему ранение на Отечественной войне Мирзалиеву Роману Александр оглу по завершении оформления документов по инвалидности будет назначена  инвалидность, ежемесячно будут выплачиваться пенсия и пособия. Об этом haqqin.az сказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что ведется работа по поддержке занятости членов семьи Романа, проживающей в Зардабском районе.

Семье также была доставлена продовольственная помощь от Фонда Гейдара Алиева.

Роман сейчас лечится дома. Его отцу, Александру Мирзалиеву, было предложено создать для него небольшое малое хозяйство в рамках программы самозанятости. Однако он выразил желание заниматься оплачиваемыми общественными работами, в связи с чем Александр Мрзалиев был взят на учет для привлечения в ближайшие дни к участию в этих работах. По просьбе матери ветерана предусмотрено также и её обеспечение работой.

Сам Роман – военнослужащий-сверхсрочник. Его брат Хайям находится на действительной военной службе. Две его сестры - школьницы.