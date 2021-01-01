Так называемый «герой арцаха», в 1990-е годы командир армянской террористической группировки «Карабулакский батальон» в Аскеране, участвовавший в оккупации Агдама, Ходжавенда, Шуши, Лачина, Кельбаджара и Физули генерал Аршавир Гарамян призвал армян «проснуться ото сна», сказав, что « Карабах больше не Армения».

Гарамян на своей странице в Фейсбук призвал армян проснуться, ибо «после» уже не будет. Он заявил, что, в то время как власти Армении играют в кошки-мышки с оппозицией, военно-политическое руководство Азербайджана уже «накинуло веревку на шею Зангезура и затягивает ее» (кстати, другой бывший аскеранский полевой командир-самозванец Виталий Баласанян, которому удалось прибрать к рукам фактическое управление сепаратистским режимом, пока еще сохранившимся на части Нагорного Карабаха, готовится запретить Фейсбук).

В послесловии к своему посту Гарамян добавил: «Карабах больше не Армения...»

Уже хорошо то, что спустя примерно полтора месяца после окончания 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджана и освобождением Карабаха, Гарамян отошел ото сна, осознав, что Карабах «уже не Армения». И призывает других армян проснуться и принять эту действительность. Возможно, если еще немного потрясут Гарамяна, он полностью проснется и воскликнет «Карабах - это Азербайджан», призвав и других армян поступить так же.

Аршавир Гарамян был одним из лидеров режима военной хунты в Нагорном Карабахе. После Первой Карабахской войны он в рядах этого режима занимал должности «секретаря совбеза» и «министра внутренних дел», «главного прокурора». В 2018 году был исключен из состава этого режима.